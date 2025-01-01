Сказочное путешествие через искусство

Спектакль основан на известных русских народных сказках, таких как «Гуси-лебеди», «Каша из топора», «Про волка и лису», «Кощей бессмертный». Эти истории знакомы всем с детства и продолжают волновать сердца зрителей.

В постановке используются видеофрагменты из классических киносказок режиссера Александра Роу, а также живописные полотна великих художников, таких как Виктор Васнецов, Игорь Билибин и Михаил Врубель. Эти элементы создают уникальную атмосферу и погружают зрителя в мир русской мифологии.

Задача постановки

Главной целью театрального представления является не только рассказать знакомые истории, но и показать мир человеческих чувств. Это достигается с помощью гармоничного сочетания живописи, слова и музыки, что делает спектакль многогранным и запоминающимся.

Для зрителей

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего путешествия по сказочному миру, которое подарит вам ощущение тепла и волшебства. Спектакль предлагает не только развлечение, но и глубокие размышления о душе и чувствах человека.