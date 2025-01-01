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В час небывало жаркого заката...
Билеты от 3000₽
Киноафиша В час небывало жаркого заката...

Спектакль В час небывало жаркого заката...

Постановка
Театр им. Булгакова 16+
Режиссер Екатерина Негруца
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир Булгакова: иммерсивный спектакль по роману «Мастер и Маргарита»

«Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина…» Это знаменитое начало романа Михаила Булгакова станет отправной точкой вашего театрального путешествия. Спектакль, вдохновленный этим произведением, приглашает зрителей в уникальное приключение по самым знаковым местам Москвы.

Виртуальный гид по Булгаковскому миру

Вас проведет сам Коровьев-Фагот, который покажет вам Патриаршие пруды — место, с которого начинается история. Вы увидите великолепный особняк Маргариты, оставившей его ради любви и свободы, и узнаете о разгромленном МАССОЛИТе, ставшем символом литературного мира.

Встречи с героями

На вашем пути встретятся яркие персонажи романа. Возможно, это будет Иван Бездомный, отчаянно пытающийся поймать шайку Воланда. Или обольстительная ведьма Гелла, от которой стоит держаться подальше. Не исключено, что вам повстречается мечущийся по улицам Москвы Берлиоз, который все еще ищет свою голову, а также Аннушка, чья случайность стала причиной многих бед.

Интересные факты

Спектакль не только погружает в атмосферу Булгакова, но и предлагает зрителям уникальную возможность увидеть знакомые места глазами героев. К слову, Патриаршие пруды и сегодня являются популярной локацией для прогулок, чем и пользуются любители литературы и театра.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного спектакля, который объединяет в себе мистику, любовь и философские размышления о свободе и поиске смысла жизни!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
21:00 от 3000 ₽

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