«В большом, открытом пространстве». Концерт импровизационного коллектива «царапина»
16+
Музыка в открытом пространстве: уникальный концерт в Атриуме Ельцин Центра

Для человека 21-го века существование в громадных зданиях — дело привычное. Мы живем в высотках, посещаем гигантские торговые центры и ищем смыслы под куполами соборов. Однако для полного осознания масштабов этих сооружений часто недостаточно лишь человеческого восприятия.

Экспериментальная музыка и «пространственная композиция»

В 20-м веке, вместе с увеличением небоскребов, появилось направление «пространственной композиции». Оно стремится задействовать все возможности акустического пространства, стирая границы между сценой и зрительным залом. Произведение «В большом, открытом пространстве» (In a large, open space) американского композитора и теоретика Джеймса Тенни превращает слушателей и музыкантов в единое целое, позволяя зрителям свободно перемещаться по пространству во время исполнения.

Концерт в Атриуме: подробности

На один вечер Атриум Ельцин Центра станет звучащей сферой благодаря музыке Джеймса Тенни, которую исполнит импровизационный коллектив из Екатеринбурга «царапина». Перед концертом Александр Рябин, начальник редакционно-издательского отдела театра «Урал Опера Балет», проведет лекцию о волне американского экспериментализма и музыкальных концепциях Тенни. Лекция пройдет в книжном магазине «Пиотровский» в 19:00.

Исполнители и кураторы

Среди музыкантов, выступающих на концерте, будут:

  • Катерина Кузнецова
  • Вера Есаулкова
  • Владимир Печетов (голос)
  • Александра Вересова (флейта)
  • Юрий Нечаев (кларнет)
  • Михаил Смирнягин (бас-кларнет)
  • Екатерина Панкратиева
  • Александра Зиганшина (скрипка)
  • Лиса Кистол
  • Даниил Смирнов (альт)
  • Вадим Мосалёв (виолончель)
  • Влад Киблицкий (контрабас)
  • Алина Ежакова (синтезатор)
  • Николай Дуденков (электроника)

Кураторы мероприятия: Николай Дуденков и Алина Ежакова.

Museum after hours

Формат «поздних» концертов уже знаком зрителям музея Б. Н. Ельцина в рамках проекта Museum after hours. В этот раз выступление пройдет в более крупном пространстве — Атриуме Центра. Вход в здание после 21:00 будет возможен со стороны Кинозала и улицы Бориса Ельцина.

Екатеринбург, 29 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
21:00 от 850 ₽

