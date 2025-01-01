«В большом, открытом пространстве». Концерт импровизационного коллектива «царапина»

Для человека 21-го века существование в громадных зданиях — дело привычное. Мы живем в высотках, посещаем гигантские торговые центры и ищем смыслы под куполами соборов. Однако для полного осознания масштабов этих сооружений часто недостаточно лишь человеческого восприятия.
В 20-м веке, вместе с увеличением небоскребов, появилось направление «пространственной композиции». Оно стремится задействовать все возможности акустического пространства, стирая границы между сценой и зрительным залом. Произведение «В большом, открытом пространстве» (In a large, open space) американского композитора и теоретика Джеймса Тенни превращает слушателей и музыкантов в единое целое, позволяя зрителям свободно перемещаться по пространству во время исполнения.
На один вечер Атриум Ельцин Центра станет звучащей сферой благодаря музыке Джеймса Тенни, которую исполнит импровизационный коллектив из Екатеринбурга «царапина». Перед концертом Александр Рябин, начальник редакционно-издательского отдела театра «Урал Опера Балет», проведет лекцию о волне американского экспериментализма и музыкальных концепциях Тенни. Лекция пройдет в книжном магазине «Пиотровский» в 19:00.
Среди музыкантов, выступающих на концерте, будут:
Кураторы мероприятия: Николай Дуденков и Алина Ежакова.
Формат «поздних» концертов уже знаком зрителям музея Б. Н. Ельцина в рамках проекта Museum after hours. В этот раз выступление пройдет в более крупном пространстве — Атриуме Центра. Вход в здание после 21:00 будет возможен со стороны Кинозала и улицы Бориса Ельцина.