«В большом, открытом пространстве». Концерт импровизационного коллектива «царапина»

Музыка в открытом пространстве: уникальный концерт в Атриуме Ельцин Центра

Для человека 21-го века существование в громадных зданиях — дело привычное. Мы живем в высотках, посещаем гигантские торговые центры и ищем смыслы под куполами соборов. Однако для полного осознания масштабов этих сооружений часто недостаточно лишь человеческого восприятия.

Экспериментальная музыка и «пространственная композиция»

В 20-м веке, вместе с увеличением небоскребов, появилось направление «пространственной композиции». Оно стремится задействовать все возможности акустического пространства, стирая границы между сценой и зрительным залом. Произведение «В большом, открытом пространстве» (In a large, open space) американского композитора и теоретика Джеймса Тенни превращает слушателей и музыкантов в единое целое, позволяя зрителям свободно перемещаться по пространству во время исполнения.

Концерт в Атриуме: подробности

На один вечер Атриум Ельцин Центра станет звучащей сферой благодаря музыке Джеймса Тенни, которую исполнит импровизационный коллектив из Екатеринбурга «царапина». Перед концертом Александр Рябин, начальник редакционно-издательского отдела театра «Урал Опера Балет», проведет лекцию о волне американского экспериментализма и музыкальных концепциях Тенни. Лекция пройдет в книжном магазине «Пиотровский» в 19:00.

Исполнители и кураторы

Среди музыкантов, выступающих на концерте, будут:

Катерина Кузнецова

Вера Есаулкова

Владимир Печетов (голос)

Александра Вересова (флейта)

Юрий Нечаев (кларнет)

Михаил Смирнягин (бас-кларнет)

Екатерина Панкратиева

Александра Зиганшина (скрипка)

Лиса Кистол

Даниил Смирнов (альт)

Вадим Мосалёв (виолончель)

Влад Киблицкий (контрабас)

Алина Ежакова (синтезатор)

Николай Дуденков (электроника)

Кураторы мероприятия: Николай Дуденков и Алина Ежакова.

Museum after hours

Формат «поздних» концертов уже знаком зрителям музея Б. Н. Ельцина в рамках проекта Museum after hours. В этот раз выступление пройдет в более крупном пространстве — Атриуме Центра. Вход в здание после 21:00 будет возможен со стороны Кинозала и улицы Бориса Ельцина.