В Аккурат. Жить красиво
18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Первые сольные концерты рэп-исполнителя «В АККУРАТ»

Рэп-артист «В АККУРАТ» готовит свои первые сольные концерты в России. Любители музыкального жанра смогут насладиться его творчеством в Москве и Санкт-Петербурге.

Где и когда?

Выступление в Москве состоится 6 декабря в клубе IZI, а в Санкт-Петербурге - 7 декабря в клубе Action. Эти концерты обещают стать настоящим событием для поклонников молодых артистов.

Открытие новых музыкальных горизонтов

«В АККУРАТ» - это набирающий популярность рэп-исполнитель из Санкт-Петербурга. Он описывает свое творчество как «уличная хроника в звуке», что делает его музыку близкой и понятной тем, кто вырос на улицах, но стремится к глубокому пониманию жизни.

Атмосфера концертов

Концерты пройдут в теплой атмосфере, где каждый слушатель ощутит ценность каждого бита и строчки. «Для меня это не просто шоу, а встреча с теми, кто идет рядом с самого начала», - делится артист.

Что ждать от репертуара?

На концертах будут исполнены лучшие треки, такие как «Вечно молодые», «Жить красиво», «Улица 3», «Молитва» и многие другие. Также зрителей ожидают неожиданные совместные выступления со специальными гостями.

Не упустите уникальную возможность стать частью этого музыкального события - приходите на первые концерты «В АККУРАТ» в Москве и Санкт-Петербурге!

Декабрь
7 декабря воскресенье
19:00
Action Club Санкт-Петербург, Лиговский просп., 113
от 1600 ₽

