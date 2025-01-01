Открытие театральной лаборатории в Театре «У Никитских ворот»: спектакль «Узнаете?»

Театр «У Никитских ворот» представляет новый спектакль в жанре «вербатим» под названием «Узнаете?». Этот уникальный проект создан студентами Высшей школы сценических искусств под руководством Народного артиста РФ К.А. Райкина.

Что такое вербатим?

Вербатим — это театральный жанр, возникший в XX веке, который основывается на реальных монологах и диалогах участников или свидетелей событий. В 1920 году выдающийся режиссёр Всеволод Мейерхольд поставил спектакль по пьесе Эмиля Верхарна «Зори», в котором актёры включали в сценический текст актуальные новости. Этот эксперимент стал предшественником современного театра вербатим.

О спектакле «Узнаете?»

Спектакль «Узнаете?» включает в себя документальные истории, подслушанные и воспроизведенные на сцене. Это театральный эксперимент, который исследует новый сценический язык, привнося свежие идеи и подходы в театральное искусство.

Молодые таланты на сцене

В этом проекте участвуют талантливые и азартные молодые актёры, которые мастерски говорят от имени различных персонажей, чьи судьбы полны удивительных и узнаваемых моментов. Вербатим в исполнении этих артистов представляет собой правду жизни, воспроизведенную на сцене.

Новая творческая лаборатория

Спектаклем «Узнаете?» театр «У Никитских ворот» открывает новое творческое направление — Театральную лабораторию. Это пространство для экспериментов и поиска новых форм в театральном искусстве. Приходите и станьте частью этого увлекательного театрального путешествия!