Спектакль Ужин при свечах. Вечер поэзии. Маяковский vs Есенин

Литературное путешествие: Маяковский и Есенин. Вечер в Музее Бенуа

Владимир Маяковский и Сергей Есенин — два великих поэта XX века, ставшие символами противоречий своей эпохи. Несмотря на то, что их часто воспринимают как антагонистов, причина их взаимной критики кроется в различиях литературных направлений и взглядов на роль поэзии. Вечер, посвященный их творчеству, обещает быть незабываемым.

Программа вечера

Гостей ждет увлекательная прогулка по старинным интерьерам театра, где располагаются многочисленные экспонаты: подлинная мебель, живописные полотна, скульптуры и графика. В программе вечера прозвучат стихи и истории из жизни обоих поэтов, которые помогут глубже понять их мир.

Читает Антон Тарасов

Художественный руководитель театра «НЕОЛИРА» Антон Тарасов станет вашим проводником в это литературное путешествие. Его богатый опыт и чуткая натура помогут раскрыть чарующую глубину поэзии Серебряного века. Антон — не только театральный деятель, но и композитор, автор бестселлеров, таких как «Ирония фарта» и «Карельская сага», а также организатор фестиваля «Белая ночь поэзии».

Музыкальный аккомпанемент

В этот вечер зрителей порадует выступление Анастасии Олеговны Мурзиной-Бенуа, праправнучки выдающегося русского архитектора Леонтия Николаевича Бенуа. Ее игра на арфе добавит волшебства к поэтическому вечеру.

Ужин и атмосфера

В программу входит ужин, состоящий из ассорти: канапе, профитролей, кишей, тарталеток, круассанов, эклеров и макарунов, а также чай или кофе на выбор. Это создаст уютную атмосферу для общения и наслаждения искусством.

Дополнительная информация

Продолжительность мероприятия составит 2 часа. Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА», основанный в 2019 году, на сегодняшний день имеет в своем репертуаре более ста представлений, включая поэтические вечера, стендапы и конкурсы. Каждое мероприятие театра оставляет незабываемые эмоции, которые зрители не найдут нигде больше.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события!