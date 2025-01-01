Литературное путешествие с Мариной Цветаевой

«Я не люблю жизни как таковой, — писала Марина Цветаева, великая поэтесса XX века, — для меня она начинает значить, т. е. обретать смысл и вес, — только преображенная, т.е. — в искусстве». Эти слова отражают всю глубину её творчества и судьбы. Цветаева писала бы в любых условиях — на необитаемом острове, на Марсе, в тюрьме или монашеской келье.

Уникальная программа

Приглашаем вас на захватывающее мероприятие, где вы сможете прогуляться по старинным интерьерам, полным подлинных экспонатов: мебели, живописных полотен, скульптуры, графики и керамики. В программе прозвучат стихи и страницы жизни Марины Цветаевой.

Читает Антон Тарасов

Программу читает Антон Тарасов — художественный руководитель театра «Неолира». Он проведет зрителей в небывалое литературное путешествие. Его чуткость, умудрённость и эрудированность, сочетающиеся с искренностью, помогут раскрыть чарующую глубину поэзии Серебряного века.

Несмотря на психологическое образование, Антон нашёл себя в музыке и литературе, став композитором и автором множества известных хитов. Его роман «Ирония фарта» и трёхтомник «Карельская сага» получили восторженные отзывы критиков и читателей. Кроме того, он основал театр «Неолира» и организовал ежегодный фестиваль «Белая ночь поэзии».

Особенности вечера

В этот вечер вас ждет не только погружение в поэзию, но и кулинарные удовольствия. В ужин входят:

канапе;

профитроли;

киши;

тарталетки;

круассаны;

эклеры;

макаруны;

А также чай или кофе на выбор и любимый десерт Марины Цветаевой — яблочный пирог.

Информация о театре «Неолира»

Лирико-драматический театр «Неолира» был основан в 2019 году и за короткое время успел завоевать сердца зрителей. В его репертуаре более ста мероприятий: поэтические вечера, конкурсы, открытые микрофоны, вечера памяти, спектакли, сольные концерты, стендапы и квартирники.

Каждое событие театра «Неолира» — это уникальный опыт и эмоции, которые не сможет подарить никто другой. Продолжительность вечера — 2 часа.