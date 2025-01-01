Литературное путешествие с Иосифом Бродским

Покидая в 1972 году Россию, Иосиф Бродский, лишенный советского гражданства, обращался к Л.И. Брежневу с просьбой сохранить свое присутствие в литературном процессе. Он писал: «Мне горько уезжать из России. Я здесь родился, вырос, жил, и всем, что имею за душой, я обязан ей». Бродский подчеркивал, что его литературное наследие не зависит от географических границ: «Язык — вещь более древняя и более неизбежная, чем государство». Поэт оказался прав — его голос и мысли продолжают волновать и вдохновлять.

Концерт, посвященный Бродскому

В рамках этого концерта вас ожидает увлекательная прогулка по старинным интерьерам с подлинной мебелью, живописными полотнами, скульптурой, графикой и керамикой. Прозвучат стихи и страницы жизни Иосифа Бродского, которые прочитает Антон Тарасов — художественный руководитель театра «Неолира». Его чуткая натура и глубокое понимание поэзии позволят зрителям погрузиться в чарующий мир произведений Бродского.

Антон Тарасов — ваш проводник в мир поэзии

Антон Тарасов — не только художественный руководитель, но и композитор, автор известных хитов и литературных произведений, таких как роман «Ирония фарта» и трёхтомник «Карельская сага». Он также основал театр «Неолира» и стал организатором ежегодного фестиваля «Белая ночь поэзии». Его богатый опыт и искренность помогут раскрыть перед зрителями всю глубину поэзии Бродского.

Музыкальное сопровождение

На концерте вас будет сопровождать Анастасия Олеговна Мурзина-Бенуа, праправнучка выдающегося русского архитектора Леонтия Николаевича Бенуа, что добавит мероприятию особую атмосферу.

Ужин и продолжительность

В программу входит ужин, включающий ассорти из сытных и сладких канапе, профитролей, кишей, тарталеток, круассанов, эклеров и макарунов, а также чай или кофе на выбор. Продолжительность мероприятия — 2 часа.

О театре «Неолира»

Лирико-драматический театр «Неолира» был основан в 2019 году и в его репертуаре более сотни мероприятий: поэтические вечера, конкурсы, спектакли и сольные концерты. Каждый проект театра дарит зрителям уникальные эмоции и незабываемые впечатления.

Не пропустите возможность стать частью этого литературного путешествия и погрузиться в мир Иосифа Бродского!