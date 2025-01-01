Спектакль Ужин при свечах. Вечер поэзии Иосифа Бродского

Литературное путешествие с Иосифом Бродским в Музее-квартире Бенуа

В этом концерте зрители станут свидетелями уникального путешествия по жизни и творчеству великого русского поэта Иосифа Бродского. Вы сможете прикоснуться к его бессмертному наследию, которое продолжает волновать сердца и умы людей даже спустя десятилетия.

Глубокие размышления поэта

Покидая Россию в 1972 году, Бродский оставил прощальное письмо Л.И. Брежневу, в котором говорил: Я не перестаю быть русским поэтом. Я принадлежу к русской культуре, я сознаю себя ее частью . Эти слова стали символом его неразрывной связи с родиной, даже несмотря на физическое расставание.

Что вас ждет на концерте

Концерт пройдет в старинных интерьерах, где зрители увидят многочисленные экспонаты, включая подлинную мебель, живописные полотна, скульптуру и графику. Прозвучат стихи Бродского, которые прочитает Антон Тарасов — художественный руководитель театра «НЕОЛИРА». Его глубокое понимание поэзии и эмоциональная искренность создадут атмосферу, способную раскрыть чарующую глубину слов поэта.

Антон Тарасов — ваш гид в мире литературы

Антон Тарасов не только композитор и автор популярных хитов, но и успешный писатель. Его романы, такие как Ирония фарта и Карельская сага , получили признание публики и критиков. Кроме того, он основал театр «НЕОЛИРА» и стал организатором ежегодного фестиваля Белая ночь поэзии , который стал важной частью культурной жизни города.

Музыка и изысканное угощение

В концерте примет участие арфистка Анастасия Олеговна Мурзина-Бенуа, праправнучка знаменитого архитектора и градостроителя Санкт-Петербурга Леонтия Николаевича Бенуа. Зрителей ожидает не только поэзия, но и гастрономическая программа: ассорти из канапе, профитролей, кишей, тарталеток, круассанов, эклеров и макарунов, а также чай или кофе на выбор.

Детали мероприятия

Продолжительность концерта — 2 часа. Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА», основанный в 2019 году, за этот короткий срок успел провести более ста мероприятий, включая поэтические вечера и стендапы. Каждое из них дарит зрителям уникальные эмоции и незабываемые впечатления.

Не упустите возможность стать частью этого литературного события и прикоснуться к творчеству Иосифа Бродского в театре «НЕОЛИРА»!