Спектакль Ужин при свечах. Вечер поэзии Иосифа Бродского

В этом концерте зрители станут свидетелями уникального путешествия по жизни и творчеству великого русского поэта Иосифа Бродского. Вы сможете прикоснуться к его бессмертному наследию, которое продолжает волновать сердца и умы людей даже спустя десятилетия.
Покидая Россию в 1972 году, Бродский оставил прощальное письмо Л.И. Брежневу, в котором говорил:
Я не перестаю быть русским поэтом. Я принадлежу к русской культуре, я сознаю себя ее частью. Эти слова стали символом его неразрывной связи с родиной, даже несмотря на физическое расставание.
Концерт пройдет в старинных интерьерах, где зрители увидят многочисленные экспонаты, включая подлинную мебель, живописные полотна, скульптуру и графику. Прозвучат стихи Бродского, которые прочитает Антон Тарасов — художественный руководитель театра «НЕОЛИРА». Его глубокое понимание поэзии и эмоциональная искренность создадут атмосферу, способную раскрыть чарующую глубину слов поэта.
Антон Тарасов не только композитор и автор популярных хитов, но и успешный писатель. Его романы, такие как
Ирония фарта и
Карельская сага, получили признание публики и критиков. Кроме того, он основал театр «НЕОЛИРА» и стал организатором ежегодного фестиваля
Белая ночь поэзии, который стал важной частью культурной жизни города.
В концерте примет участие арфистка Анастасия Олеговна Мурзина-Бенуа, праправнучка знаменитого архитектора и градостроителя Санкт-Петербурга Леонтия Николаевича Бенуа. Зрителей ожидает не только поэзия, но и гастрономическая программа: ассорти из канапе, профитролей, кишей, тарталеток, круассанов, эклеров и макарунов, а также чай или кофе на выбор.
Продолжительность концерта — 2 часа. Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА», основанный в 2019 году, за этот короткий срок успел провести более ста мероприятий, включая поэтические вечера и стендапы. Каждое из них дарит зрителям уникальные эмоции и незабываемые впечатления.
Не упустите возможность стать частью этого литературного события и прикоснуться к творчеству Иосифа Бродского в театре «НЕОЛИРА»!