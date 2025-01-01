Спектакль Ужин при свечах. Вечер поэзии Ахматовой и Гумилева

Литературное путешествие в мир Анны Ахматовой и Николая Гумилева

Роман между Анной Ахматовой и Николаем Гумилёвым напоминал скорее игру в кошки-мышки, чем традиционные отношения двух любящих людей. Он — поэт с богатым внутренним миром, обожающий Оскара Уайльда и склонный к излишней театральности. Она — свободолюбивая и импульсивная поэтесса, постоянно находящаяся в поисках вдохновения.

Несмотря на страстные чувства, их отношения были далеки от тихого домашнего счастья. Поэт пытался добиться её руки несколько лет и даже задумывался о самоубийстве в моменты отказов. Оба, посвящая друг другу стихи, не могли избежать измен и страданий, в итоге их пути разошлись. Однако этот странный союз стал священным для обоих — увы, осознали они это слишком поздно.

Уникальная программа вечера

Вас ждет захватывающее путешествие по старинным интерьерам, наполненным экспонатами, подлинной мебелью, живописью, скульптурами и графикой. Прозвучат стихи и страницы жизни Анны Ахматовой и Николая Гумилёва, которые читает Антон Тарасов — художественный руководитель театра «НЕОЛИРА».

Антон Тарасов, обладая чуткой натурой и умудренностью, уведёт зрителей в литературное путешествие, позволяя раскрыть чарующую глубину поэзии Серебряного века. Его психологическое образование не стало определяющим в жизни, ведь он стал композитором и автором сотен известных хитов. Антон также подарил миру роман «Ирония фарта» и трёхтомник «Карельская сага», а также основал театр «НЕОЛИРА» и организовал ежегодный фестиваль «Белая ночь поэзии».

Специальный гость вечера

Вечер будет сопровождаться музыкой от Анастасии Олеговны Мурзиной-Бенуа — праправнучки выдающегося русского архитектора Леонтия Николаевича Бенуа.

Кулинарные угощения

В программу также включены изысканные угощения: ассорти из сытных и сладких канапе, профитролей, кишей, тарталеток, круассанов, эклеров и макарунов. К каждому угощению подадут чай или кофе на выбор.

Детали мероприятия

Продолжительность вечера составляет 2 часа. Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА», основанный в 2019 году, зарекомендовал себя как площадка для более сотни мероприятий — от поэтических вечеров до стендапов и квартирников. Каждое мероприятие «НЕОЛИРЫ» оставляет незабываемые эмоции, которые не сможет подарить никто другой.