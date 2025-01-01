Спектакль Ужин по-итальянски

Неаполитанские вечера. Комедия «Ужин с по-итальянски»

Действие спектакля «Ужин с друзьями» разворачивается в уютном неаполитанском доме, где семья собирается на выходные. Сюжет начинается с подготовки ужина, который супруги хотят сделать особенным для восстановления доверия и любви.

Однако атмосфера праздника быстро нарушается, когда к ним начинают присоединяться друзья и родственники. Каждый из них вносит в вечер множество неожиданностей и напряженных моментов. По мере развития событий всплывают скрытые чувства и давние конфликты между персонажами.

Комические недоразумения и откровенные разговоры

Комические недоразумения и откровенные разговоры приводят к открытию тайн, которые заставляют героев пересмотреть свои отношения. Яркие характеры и стремительно развивающийся сюжет делают эту постановку красочной и невероятно живой. Рассадка зрителей вокруг обеденного стола создает эффект погружения, позволяя почувствовать себя участником событий.

Состав актеров

Павел Савинов - Дон Пеппино

- Дон Пеппино Ольга Сарычева - Донна Роза

- Донна Роза Алексей Зеленский - Дон Луиджи

- Дон Луиджи Николай Мальцев / Игорь Томилов - Дон Антонио

- Дон Антонио Анастасия Карачевская / Анна Беляева - Джульянелла

- Джульянелла Михаил Токарев / Александр Терехов - Федери

- Федери Марат Хасанов - музыкант

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который подарит вам множество эмоций и заставит задуматься о важных аспектах человеческих отношений.