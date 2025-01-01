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Ужин по-итальянски
Билеты от 2000₽
Киноафиша Ужин по-итальянски

Спектакль Ужин по-итальянски

16+
Режиссер Олег Малахов
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Неаполитанские вечера. Комедия «Ужин с по-итальянски»

Действие спектакля «Ужин с друзьями» разворачивается в уютном неаполитанском доме, где семья собирается на выходные. Сюжет начинается с подготовки ужина, который супруги хотят сделать особенным для восстановления доверия и любви.

Однако атмосфера праздника быстро нарушается, когда к ним начинают присоединяться друзья и родственники. Каждый из них вносит в вечер множество неожиданностей и напряженных моментов. По мере развития событий всплывают скрытые чувства и давние конфликты между персонажами.

Комические недоразумения и откровенные разговоры

Комические недоразумения и откровенные разговоры приводят к открытию тайн, которые заставляют героев пересмотреть свои отношения. Яркие характеры и стремительно развивающийся сюжет делают эту постановку красочной и невероятно живой. Рассадка зрителей вокруг обеденного стола создает эффект погружения, позволяя почувствовать себя участником событий.

Состав актеров

  • Павел Савинов - Дон Пеппино
  • Ольга Сарычева - Донна Роза
  • Алексей Зеленский - Дон Луиджи
  • Николай Мальцев / Игорь Томилов - Дон Антонио
  • Анастасия Карачевская / Анна Беляева - Джульянелла
  • Михаил Токарев / Александр Терехов - Федери
  • Марат Хасанов - музыкант

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который подарит вам множество эмоций и заставит задуматься о важных аспектах человеческих отношений.

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 августа
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Ужин по-итальянски Ужин по-итальянски Ужин по-итальянски Ужин по-итальянски

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