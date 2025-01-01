Ужин по-итальянски при свечах

Ужин по-итальянски — гастрономический концерт в Петербурге

Итальянская кухня известна и любима во всем мире. Благодаря таким классическим блюдам, как спагетти и пицца, она завоевала популярность в самых разных уголках планеты. Однако итальянская кухня готова предложить множество неожиданных и удивительных деликатесов.

Гостей мероприятия ждёт изысканная трапеза из традиционных итальянских блюд, которая пройдет в историческом доме Вальха — месте, где когда-то жили Грибоедов и старуха-процентщица из романа Достоевского «Преступление и наказание». Атмосферу уютного итальянского ресторана в самом центре Северной столицы дополнит музыкально-поэтическая программа.

Литературные произведения и музыка

В программе звучат стихи классиков итальянской поэзии, таких как Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Джованни Боккаччо и Витторио Альфьери. Зрители услышат истории из литературной жизни Италии, а также рассказы о том, как писали в эмиграции такие величины, как Иосиф Бродский и Иван Бунин. Специалисты театра «НЕОЛИРА» расскажут о путешествиях великих русских авторов — Анны Ахматовой, Александра Блока и Федора Достоевского — по Италии.

Кроме того, в программе прозвучат народные музыкальные произведения Италии и композиции таких композиторов, как Антонио Вивальди, Астор Пьяцолла и Эннио Морриконе. Все это представит художественный руководитель театра «НЕОЛИРА» Антон Тарасов, известный своей эрудированностью и чуткостью к культуре.

Уникальная атмосфера и гастрономическое наслаждение

Антон Тарасов — не только композитор, но и автор множества известных хитов, а также создатель театра «НЕОЛИРА» и организатор ежегодного фестиваля «Белая ночь поэзии». Его программа позволит зрителям открыть для себя глубину итальянской культуры.

В музыкальном сопровождении вечера примет участие Никита Шишкин — лауреат международных конкурсов и солист Ансамбля песни и пляски Западного Военного Округа.

Меню на вечер

Категории билетов:

Льготный (при входе необходимо предъявить студенческий билет или пенсионное удостоверение)

ассорти из брускетт, сыров и колбас, пицца «Маргарита» и «Пеперони», кростини, тирамису, чай или кофе на выбор.

ассорти из брускетт, сыров и колбас, пицца «Маргарита» и «Пеперони», кростини, тирамису, чай или кофе на выбор. Ужин: салат «Капрезе», лазанья, тирамису, бокал красного вина, чай или кофе на выбор.

Продолжительность мероприятия составляет 2 часа. Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА», основанный в 2019 году, провёл более сотни успешных представлений и подарил зрителям множество незабываемых эмоций.