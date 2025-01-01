Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ужин по-французски
Киноафиша Ужин по-французски

Спектакль Ужин по-французски

Постановка
Новый экспериментальный театр 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Невероятно смешная история любовного «шестиугольника», созданная по канонам «комедии положений»

Представляем вашему вниманию спектакль «Ужин по-французски» — невероятно смешная история любовного «шестиугольника», созданная по канонам комедии положений. Эта постановка станет настоящим открытием для любителей изящного юмора и тонких тем.

Запутанные отношения

В центре сюжета — муж, который тайно встречается с Сюзанной. Однако его жена не намерена оставаться в стороне: она завела роман с Ричардом, другом своего супруга. Судьба сводит всех героев в одном доме, и тут начинается настоящая комедия. Оказавшись вместе, они делают вид, что не знакомы, изобретая все новые остроумные истории и изящные оправдания.

Непредсказуемые повороты

Ситуация усложняется с появлением в доме еще двух женщин, что добавляет новые краски в эту запутанную историю. Как будут развиваться события? Смогут ли герои сохранить свои тайны, или все вскроется в самый неожиданный момент?

Интересные факты

Спектакль «Ужин по-французски» основан на классических элементах французской комедии, которые делают его актуальным и привлекательным для широкой аудитории. Уникальный юмор и неожиданные повороты сюжета гарантируют зрителям незабываемые эмоции и множество поводов для смеха.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории и насладиться игрой талантливых актеров! Билеты уже в продаже.

В ролях
Виолетта Койфман
Виталий Мелешников
Алексей Жидков
Ксения Посохова
Анастасия Фролова
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше