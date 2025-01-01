Спектакль Ужин по-достоевски

Ужин по-достоевски: гастрономический концерт в Петербурге

«Ужин по-достоевски» — это уникальный гастрономический концерт, который погружает гостей в мир великолепной кухни и литературы. Здесь вы сможете насладиться удивительной трапезой из любимых блюд Фёдора Достоевского в окружении атмосферных отрывков из его произведений.

Кулинарное путешествие по страничкам классики

Меню мероприятия тщательно составлено из предпочтений великого писателя:

Салат с печеной свеклой и сливочным сыром

Куриное филе (любимое блюдо Достоевского) с гарниром и соусом

После основного блюда гостей ожидает чаепитие со сладостями и закусками, которые 150 лет назад пользовались популярностью в столичных кондитерских:

Ореховое ассорти

Лимонные дольки и пастила ручной работы

Вишневый пирог

Для настоящих ценителей творчества писателя будет предложено овсяное печенье по рецепту Анны Григорьевны, жены Достоевского. Также, гости смогут продегустировать красное сухое вино, которое любил сам писатель, но умеренно, ведь он выражался: «Вино скотинит и зверит...».

Литературное руководство от Антона Тарасова

Программу читает Антон Тарасов — художественный руководитель театра «НЕОЛИРА». Его глубокое понимание литературы и эмоциональная выразительность сделают этот вечер незабываемым. Антон — композитор, автор романтических произведений, таких как «Пару штрихов тому назад» и «Карельская сага», а также организатор ежегодного фестиваля «Белая ночь поэзии».

Театр «НЕОЛИРА»: место, где оживает поэзия

Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» был основан в 2019 году и за короткое время успел преподнести более сотни мероприятий. В его репертуаре — поэтические вечера, конкурсы, открытые микрофоны, спектакли и стендапы. Каждое мероприятие театра приносит зрителям уникальные эмоции и художественное вдохновение, погружает в мир литературы и искусства, который невозможно забыть.