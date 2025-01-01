Ужин на Берегу: Вино и Деликатесы

11 августа в клубе «Джаггер» состоится серия изысканных ужинов, которые подарят настоящим гурманам и ценителям гастрономическое наслаждение. Программа каждого ужина включает уникальные блюда, экскурс в мир кухни и живую музыку, создающую незабываемую атмосферу.
В этот вечер вас ждёт сет из трёх блюд:
Не упустите шанс попробовать премиальные сорта вина из Бургундии, юго-восточной Австралии и Крыма. Ужин проходит в сопровождении сомелье, который поделится интересными фактами о каждом напитке.
Вечер будет сопровождаться живой музыкой на огромных экранах, что добавит неповторимый шарм вашему досугу. Уютная обстановка клуба обеспечит вам комфорт и расслабление.
Стоимость участия составляет 6000 рублей на персону. Рекомендуем забронировать стол заранее, чтобы не упустить возможность насладиться изысканной кухней и эксклюзивными напитками.
Приходите и окунитесь в мир гастрономического искусства в компании друзей!