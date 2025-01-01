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Киноафиша Ужин на Берегу: Вино и Деликатесы

Ужин на Берегу: Вино и Деликатесы

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Ужин на Берегу: Вино и Деликатесы в клубе Jagger

11 августа в клубе «Джаггер» состоится серия изысканных ужинов, которые подарят настоящим гурманам и ценителям гастрономическое наслаждение. Программа каждого ужина включает уникальные блюда, экскурс в мир кухни и живую музыку, создающую незабываемую атмосферу.

Меню вечера

В этот вечер вас ждёт сет из трёх блюд:

  • Карпаччо из мурманского лосося
  • Салат с морепродуктами и цитрусовой заправкой
  • Стейк акулы с миксом салата

Дегустация вин

Не упустите шанс попробовать премиальные сорта вина из Бургундии, юго-восточной Австралии и Крыма. Ужин проходит в сопровождении сомелье, который поделится интересными фактами о каждом напитке.

Музыка и атмосфера

Вечер будет сопровождаться живой музыкой на огромных экранах, что добавит неповторимый шарм вашему досугу. Уютная обстановка клуба обеспечит вам комфорт и расслабление.

Стоимость и бронирование

Стоимость участия составляет 6000 рублей на персону. Рекомендуем забронировать стол заранее, чтобы не упустить возможность насладиться изысканной кухней и эксклюзивными напитками.

Приходите и окунитесь в мир гастрономического искусства в компании друзей!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 августа
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 6000 ₽

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