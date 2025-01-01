Спектакль Уж замуж невтерпеж

Лёгкая и изящная музыкальная комедия «Уж замуж невтерпеж» обещает зрителям незабываемые впечатления. Это спектакль, наполненный куплетами, танцами, интригой и, конечно же, счастливым финалом.
Постановка основана на пьесах русских авторов позапрошлого века: «Хороша и дурна, и глупа, и умна» Д.Т. Ленского и «Свадьба с вензелями» П.С. Федорова. Обе истории исследуют традиции сватовства русского дворянства и полны юмора и остроумия.
В первой пьесе родители прелестной молодой особы сталкиваются с непростой задачей: как выдать дочь замуж, если приданое составляет всего сто душ. Тем временем, между возможным женихом и невестой вспыхивает чувство, преодолевая их изначальную неприязнь.
Во второй пьесе помещик мечтает выгодно устроить свою дочь, но с одним важным условием: её жених должен иметь инициалы А.Ф. Это связано с тем, что он уже давно приготовил приданое, оформленное с этими буквами.
«Уж замуж невтерпеж» — это не только интересные сюжеты, но и яркие музыкальные номера, танцевальные постановки, которые добавят динамики и увлекательности. Спектакль прекрасно подойдет для семейного просмотра и станет отличным способом провести вечер.
Не упустите возможность погрузиться в атмосферу русского дворянства и насладиться комедийными перипетиями, которые развернутся на сцене!