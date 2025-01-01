Спектакль Уж замуж невтерпеж

Легкая музыкальная комедия в Самаре

Лёгкая и изящная музыкальная комедия «Уж замуж невтерпеж» обещает зрителям незабываемые впечатления. Это спектакль, наполненный куплетами, танцами, интригой и, конечно же, счастливым финалом.

Основные сюжеты

Постановка основана на пьесах русских авторов позапрошлого века: «Хороша и дурна, и глупа, и умна» Д.Т. Ленского и «Свадьба с вензелями» П.С. Федорова. Обе истории исследуют традиции сватовства русского дворянства и полны юмора и остроумия.

Первая история

В первой пьесе родители прелестной молодой особы сталкиваются с непростой задачей: как выдать дочь замуж, если приданое составляет всего сто душ. Тем временем, между возможным женихом и невестой вспыхивает чувство, преодолевая их изначальную неприязнь.

Вторая история

Во второй пьесе помещик мечтает выгодно устроить свою дочь, но с одним важным условием: её жених должен иметь инициалы А.Ф. Это связано с тем, что он уже давно приготовил приданое, оформленное с этими буквами.

Что ожидать от спектакля?

«Уж замуж невтерпеж» — это не только интересные сюжеты, но и яркие музыкальные номера, танцевальные постановки, которые добавят динамики и увлекательности. Спектакль прекрасно подойдет для семейного просмотра и станет отличным способом провести вечер.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу русского дворянства и насладиться комедийными перипетиями, которые развернутся на сцене!