Уютные музыкальные среды с Юрием Бедраком

Музыкальная среда в гастробаре в Сочи

Приглашаем вас на традиционные музыкальные среды в самом сердце Сочи. Гастробар «В Вине» станет уютной площадкой для вечера, наполненного прекрасной музыкой.

Программа вечера

В концерте участвует пианист Юрий Бедрак, который исполнит произведения И.С. Баха, а также джазовые композиции. Музыка этих жанров создаст идеальное настроение для вашего вечера. Это замечательная возможность отдохнуть в компании друзей и насладиться бокалом хорошего вина.

Уникальная атмосфера

Погружение в мир живой музыки в сочетании с атмосферой гастробара сделает вашу середину недели по-настоящему особенной. Подарите себе незабываемый вечер и откройте для себя новые музыкальные грани!