Уютные музыкальные среды с Юрием Бедраком
Киноафиша Уютные музыкальные среды с Юрием Бедраком

Уютные музыкальные среды с Юрием Бедраком

18+
Возраст 18+

О концерте

Музыкальная среда в гастробаре в Сочи

Приглашаем вас на традиционные музыкальные среды в самом сердце Сочи. Гастробар «В Вине» станет уютной площадкой для вечера, наполненного прекрасной музыкой.

Программа вечера

В концерте участвует пианист Юрий Бедрак, который исполнит произведения И.С. Баха, а также джазовые композиции. Музыка этих жанров создаст идеальное настроение для вашего вечера. Это замечательная возможность отдохнуть в компании друзей и насладиться бокалом хорошего вина.

Уникальная атмосфера

Погружение в мир живой музыки в сочетании с атмосферой гастробара сделает вашу середину недели по-настоящему особенной. Подарите себе незабываемый вечер и откройте для себя новые музыкальные грани!

Купить билет на концерт Уютные музыкальные среды с Юрием Бедраком

17 декабря среда
15:00
Menu Wine Сочи, Навагинская, 11
от 1200 ₽
24 декабря среда
19:00
Menu Wine Сочи, Навагинская, 11
от 1200 ₽
7 января среда
19:00
Menu Wine Сочи, Навагинская, 11
от 1200 ₽
14 января среда
19:00
Menu Wine Сочи, Навагинская, 11
от 1200 ₽
21 января среда
19:00
Menu Wine Сочи, Навагинская, 11
от 1200 ₽
11 февраля среда
19:00
Menu Wine Сочи, Навагинская, 11
от 1000 ₽
18 февраля среда
19:00
Menu Wine Сочи, Навагинская, 11
от 1000 ₽
25 февраля среда
19:00
Menu Wine Сочи, Навагинская, 11
от 1000 ₽
4 марта среда
19:00
Menu Wine Сочи, Навагинская, 11
от 1000 ₽
11 марта среда
19:00
Menu Wine Сочи, Навагинская, 11
от 1000 ₽
18 марта среда
19:00
Menu Wine Сочи, Навагинская, 11
от 1000 ₽

В ближайшие дни

