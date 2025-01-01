Меню
uxknow. Большой сольный концерт
Билеты от 1200₽
Киноафиша uxknow. Большой сольный концерт

uxknow. Большой сольный концерт

16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Сольный концерт в Москве: встреча, которой ждали

Спустя год, наш герой возвращается в столицу. 7 декабря он устроит свой самый большой сольный концерт в Москве и приглашает вас провести этот вечер вместе.

Что ожидать от концерта?

В программе выступления — уже знакомые и полюбившиеся песни, а также новинки, которые зрители услышат впервые. Это шанс быть первым, кто оценит новые творения артиста.

Эмоции и честность в каждом мгновении

Концерт обещает быть насыщенным: «Будет громко, местами больно, местами красиво». Артист настроен на откровенный диалог с аудиторией, без прикрас и масок.

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и выразительных эмоций. Добро пожаловать на вечер, который запомнится надолго!

7 декабря
Eclipse Москва, Переведеновский пер., 21, стр. 11
19:00

