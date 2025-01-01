uxknow. Большой сольный концерт

Спустя год, наш герой возвращается в столицу. 7 декабря он устроит свой самый большой сольный концерт в Москве и приглашает вас провести этот вечер вместе.
В программе выступления — уже знакомые и полюбившиеся песни, а также новинки, которые зрители услышат впервые. Это шанс быть первым, кто оценит новые творения артиста.
Концерт обещает быть насыщенным: «Будет громко, местами больно, местами красиво». Артист настроен на откровенный диалог с аудиторией, без прикрас и масок.
Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и выразительных эмоций. Добро пожаловать на вечер, который запомнится надолго!