Увидеть музыку в Планетарии: Иван Никифорчин и великие адажио

Вечер великих адажио в Московском планетарии

В Московском планетарии пройдет уникальный концерт, где зал засияет светом далеких звёзд, а посетители смогут насладиться шедеврами мировой классики. На сцене выступит один из самых востребованных молодых коллективов России — оркестр «Академия Русской Музыки» под управлением Ивана Никифорчина, лауреата Премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры.

Когда вечер начинает опускаться на столицу, 25-метровый купол Планетария украсит свет звёзд, а звуки величайших адажио XX века заполнят зал.

Концепция концерта

Проект «Увидеть музыку», организованный компанией Zapomni, продолжает серию авторских концертов в Планетарии. Этот иммерсивный формат позволяет зрителям увидеть красоту музыки с помощью визуальных средств выразительности, что делает каждое выступление уникальным.

Программа концерта

Т. Альбинони / Р. Джадзотто — Адажио соль минор (Adagio in G Minor)

А. Вивальди — Лето (L’Estate — Adagio)

Б. Бриттен — Сентиментальная сарабанда, op. 4

Э. Элгар — Sospiri (Вздохи) для струнных и арфы, op. 70

С. Барбер — Адажио для струнных, соч. 11 (Adagio for Strings)

А. Вивальди — Осень (L’autunno — Adagio molto)

Г. Малер — Адажиетто из Симфонии № 5 (Adagietto)

А. Вивальди — Весна (La Primavera — Largo)

Э. Григ — Ария из сюиты «Из времён Хольберга», op. 40

И. С. Бах — Ария (Air)

Исполнители

Оркестр «Академия Русской Музыки»

Дирижёр — Иван Никифорчин

*В стоимость билета входит посещение Музея Урании.