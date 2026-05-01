Увидеть музыку в Планетарии: Иван Никифорчин и великие адажио

В Московском планетарии пройдет уникальный концерт, где зал засияет светом далеких звёзд, а посетители смогут насладиться шедеврами мировой классики. На сцене выступит один из самых востребованных молодых коллективов России — оркестр «Академия Русской Музыки» под управлением Ивана Никифорчина, лауреата Премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры.
Когда вечер начинает опускаться на столицу, 25-метровый купол Планетария украсит свет звёзд, а звуки величайших адажио XX века заполнят зал.
Проект «Увидеть музыку», организованный компанией Zapomni, продолжает серию авторских концертов в Планетарии. Этот иммерсивный формат позволяет зрителям увидеть красоту музыки с помощью визуальных средств выразительности, что делает каждое выступление уникальным.
Оркестр «Академия Русской Музыки»
Дирижёр — Иван Никифорчин
*В стоимость билета входит посещение Музея Урании.