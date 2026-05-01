Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды»
Увидеть музыку в Планетарии: Иван Никифорчин и великие адажио
Билеты от 5000₽
6+
Продолжительность 60 минут
О концерте

Вечер великих адажио в Московском планетарии

В Московском планетарии пройдет уникальный концерт, где зал засияет светом далеких звёзд, а посетители смогут насладиться шедеврами мировой классики. На сцене выступит один из самых востребованных молодых коллективов России — оркестр «Академия Русской Музыки» под управлением Ивана Никифорчина, лауреата Премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры.

Когда вечер начинает опускаться на столицу, 25-метровый купол Планетария украсит свет звёзд, а звуки величайших адажио XX века заполнят зал.

Концепция концерта

Проект «Увидеть музыку», организованный компанией Zapomni, продолжает серию авторских концертов в Планетарии. Этот иммерсивный формат позволяет зрителям увидеть красоту музыки с помощью визуальных средств выразительности, что делает каждое выступление уникальным.

Программа концерта

  • Т. Альбинони / Р. Джадзотто — Адажио соль минор (Adagio in G Minor)
  • А. Вивальди — Лето (L’Estate — Adagio)
  • Б. Бриттен — Сентиментальная сарабанда, op. 4
  • Э. Элгар — Sospiri (Вздохи) для струнных и арфы, op. 70
  • С. Барбер — Адажио для струнных, соч. 11 (Adagio for Strings)
  • А. Вивальди — Осень (L’autunno — Adagio molto)
  • Г. Малер — Адажиетто из Симфонии № 5 (Adagietto)
  • А. Вивальди — Весна (La Primavera — Largo)
  • Э. Григ — Ария из сюиты «Из времён Хольберга», op. 40
  • И. С. Бах — Ария (Air)

Исполнители

Оркестр «Академия Русской Музыки»

Дирижёр — Иван Никифорчин

*В стоимость билета входит посещение Музея Урании.

31 мая воскресенье
18:30
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
от 5000 ₽
13 июня суббота
18:30
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
от 5000 ₽
21 июня воскресенье
18:30
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
от 5000 ₽
5 июля воскресенье
18:30
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
от 5000 ₽
26 июля воскресенье
18:30
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
от 5000 ₽

