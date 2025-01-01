Меню
Уважаемая Елена Сергеевна
Киноафиша Уважаемая Елена Сергеевна

Спектакль Уважаемая Елена Сергеевна

Постановка
Глобус 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Уважаемая Елена Сергеевна» в театре «Глобус»

Спектакль «Уважаемая Елена Сергеевна» — это яркая интерпретация пьесы Людмилы Разумовской, известной своими глубокими и актуальными произведениями. Этот спектакль сможет затронуть темы, близкие как подросткам, так и взрослым зрителям.

Сюжет и персонажи

В центре сюжета — учительница математики Елена Сергеевна. Она сталкивается с неожиданным визитом своих учеников, которые, казалось бы, пришли только для поздравлений. Однако под маской дружеских намерений скрываются более серьезные вопросы и истинные мотивы молодежи.

Актуальные темы

Пьеса поднимает важные вопросы морали и сложности межпоколенческих отношений. Это отличный повод для обсуждения на злобу дня, который будет интересен всем, кто интересуется театральным искусством и современными драматургическими произведениями.

Ток-проект «ПодроСТок»

Спектакль входит в рамках ток-проекта «ПодроСТок», который направлен на исследование взаимодействия молодежи и взрослых в театре. Этот проект предлагает зрителям найти ответы на актуальные вопросы, что делает его важным элементом культурной жизни города.

Не упустите возможность стать частью этого интересного обсуждения и насладитесь тонким драматургическим искусством в театре «Глобус»!

30 января пятница
15:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽
4 февраля среда
15:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽

