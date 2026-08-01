Утренняя музыкальная экскурсия по Анненкирхе

Приглашаем вас на уникальную утреннюю экскурсию в таинственную лютеранскую церковь Анненкирхе. Начните свой день с открытия новой страницы истории, а не с привычного кофе.

Знакомство с историей церкви

Уже в 9 утра вы окажетесь в кирхе, которая предстанет перед вами в своем истинном величии. Только ваша группа будет присутствовать на этом мероприятии, что создаст особую атмосферу интимности и эксклюзивности. Под чутким руководством опытного экскурсовода вы переместитесь по эпохам истории прихода Святой Анны.

Эксклюзивный доступ

Экскурсия продолжится на колокольне, которая в обычные дни закрыта для посетителей. Это возможность увидеть церкви с высоты и насладиться видами, которые доступны лишь немногим.

Выставка «История всего»

После экскурсии у вас будет время для самостоятельного осмотра выставки «История всего». Пройдите под Луной, найдите радугу и повстречайте огромного серафима. Эта выставка погружает в удивительный мир искусства и истории, и оставит незабываемые впечатления.