Театр «Новая Опера» приглашает зрителей на уникальную концертную программу, посвященную 70-летию выдающегося композитора Леонида Десятникова (род. 1955). Вечер носит название «Утраченные иллюзии» и обещает стать настоящим музыкальным событием.
В программе прозвучит музыка из одноименного балета, написанного по заказу Большого театра России. Премьера состоялась в 2011 году и была основана на либретто Владимира Дмитриева, вдохновленного романом Оноре де Бальзака «Утраченные иллюзии». В этой истории поэт Люсьен превращается в композитора, стремящегося к признанию в главном театре Франции.
Как отмечает сам Десятников, в оркестре особую роль играет солирующее фортепиано – инструмент Люсьена. В некоторых фрагментах произведение можно воспринимать как концерт для фортепиано с оркестром. В «Новой Опере» партию фортепиано исполнит Валентин Малинин, лауреат XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского.
Музыка из балета будет исполняться оркестром «Новой Оперы» под руководством Фёдора Леднёва. Маэстро сотрудничает с театром с 2023 года, когда он представил первое российское исполнение оперы «Доктор Атом» Дж. Адамса. Под его управлением также звучали произведения таких композиторов, как Антон Брукнер и Ганс Ротт, а также Сэмюэл Барбер и Леонард Бернстайн в рамках Крещенского фестиваля-2025.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника и насладиться шедеврами современного композиторского искусства!