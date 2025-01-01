Специальный концерт к 70-летию Леонида Десятникова

Театр «Новая Опера» приглашает зрителей на уникальную концертную программу, посвященную 70-летию выдающегося композитора Леонида Десятникова (род. 1955). Вечер носит название «Утраченные иллюзии» и обещает стать настоящим музыкальным событием.

Музыка из балета и вдохновение Бальзака

В программе прозвучит музыка из одноименного балета, написанного по заказу Большого театра России. Премьера состоялась в 2011 году и была основана на либретто Владимира Дмитриева, вдохновленного романом Оноре де Бальзака «Утраченные иллюзии». В этой истории поэт Люсьен превращается в композитора, стремящегося к признанию в главном театре Франции.

Фортепиано в главной роли

Как отмечает сам Десятников, в оркестре особую роль играет солирующее фортепиано – инструмент Люсьена. В некоторых фрагментах произведение можно воспринимать как концерт для фортепиано с оркестром. В «Новой Опере» партию фортепиано исполнит Валентин Малинин, лауреат XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского.

Под управлением Фёдора Леднёва

Музыка из балета будет исполняться оркестром «Новой Оперы» под руководством Фёдора Леднёва. Маэстро сотрудничает с театром с 2023 года, когда он представил первое российское исполнение оперы «Доктор Атом» Дж. Адамса. Под его управлением также звучали произведения таких композиторов, как Антон Брукнер и Ганс Ротт, а также Сэмюэл Барбер и Леонард Бернстайн в рамках Крещенского фестиваля-2025.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника и насладиться шедеврами современного композиторского искусства!