Утопия
Киноафиша Утопия

Спектакль Утопия

Постановка
Театр.doc на Лесной 18+
Продолжительность 55 минут
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Спектакль «Утопия»: Возвращение к мифам о СССР

Театр черноеНЕБОбелое представляет новую версию спектакля «Здесь был СССР», который впервые был поставлен в 1994 году, почти сразу после распада Советского Союза. Через 30 лет после премьеры команда театра возвращается к этой важной теме, предлагая зрителям обновлённый взгляд на утопию, ставшую мифом для многих поколений.

Тема и содержание

Новая версия спектакля называется «Утопия». Этот термин отражает двойственность восприятия Советского Союза: для одних он остаётся символом великой мечты, для других – страшным воспоминанием. Спектакль исследует вопрос, как когда-то огромная империя разрушилась и что осталось после её падения. Как говорит один из персонажей: «Страна моя погибла, но люди остались». Эта фраза задаёт тон всему произведению и заставляет задуматься о том, как изменилась реальность.

Художественная форма

Спектакль отличается уникальным стилем, который сочетает пантомиму с современным танцевальным театром. Как отмечает издание Potsdamer Neueste Nachrichten: «Актеры театра черноеНЕБОбелое, в первую очередь Марчелла Солтан, создали свой стиль, который оказывает сильное и пугающее воздействие». В этом спектакле нет слов, но пластические образы передают генетическую память о стране, которой больше нет, но её следы остались в людях и культуре.

Атмосфера и эмоции

Спектакль наполнен «высоким напряжением», как и в пьесе Андрея Платонова, что создаёт атмосферу мучительного и чарующего опыта. Зрители оказываются вовлеченными в мир, где отражается не только прошлое, но и современность, создавая глубокую рефлексию о времени и пространстве.

О театре черноеНЕБОбелое

Театр черноеНЕБОбелое был основан в 1988 году Дмитрием Арюпиным и Марчеллой Солтан. За время своего существования театр осуществил шестнадцать постановок, многие из которых стали значительными событиями мировой театральной жизни. С 1997 года театр активно гастролирует, представляя российское искусство в Европе, Америке и Азии.

Театр является единственным в России, который получил две главные награды крупнейшего в мире эдинбургского фестиваля: FringeFirst и TotalTheatre. Спектакли театра трижды номинировались на Национальную театральную премию «Золотая Маска». Марчелла Солтан – единственная в Европе актриса, удостоенная награды FurderPrize, что свидетельствует о её высоком мастерстве.

Не упустите возможность увидеть спектакль «Утопия» и погрузиться в уникальный мир театра черноеНЕБОбелое!

Расписание

21 октября
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
20:00 от 2000 ₽

