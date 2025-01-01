Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Утопия
Билеты от 2000₽
Киноафиша Утопия

Спектакль Утопия

Постановка
Театр.doc на Лесной 18+
Продолжительность 55 минут
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Утопия»: Возвращение к мифам СССР

Театр черноеНЕБОбелое представляет обновленную версию своего знакового спектакля, который был создан почти сразу после распада Советского Союза. Премьера первой версии под названием «Здесь был СССР» состоялась в 1994 году. Спустя 30 лет команда театра вновь обращается к этой теме с новым спектаклем под названием «Утопия».

Почему «Утопия»? Эта страна стала мифом, который может быть как страшным, так и прекрасным. Для одних «великий могучий Советский Союз» — это недостижимая мечта, в то время как для других это была реальность, о которой помнят несколько поколений.

Рефлексия о прошлом

Спектакль предлагает зрителям уникальную рефлексию о том, как рушится империя. Как описывает один из персонажей: «Если я скажу тебе, что все это имеет вкус пустоты, что тебе до того? Страна моя погибла, но люди остались». Это выражает глубокую печаль и ностальгию по ушедшей эпохе.

Критика и восприятие

Известное издание Potsdamer Neueste Nachrichten отмечает: «Еще со времен Дягилева Россия славится своими выдающимися танцорами. Актеры театра «черноеНЕБОбелое», в первую очередь Марчелла Солтан, создали уникальный стиль, соединяющий пантомиму с традиционным танцевальным театром, который оказывает сильное воздействие».

По мнению Русской Мысли (Париж), «актёры, используя пластические образы, представляют нам генетическую память о стране, которой больше нет, но от которой остались и люди, и культура, и дух». Атмосфера спектакля пронизана «высоким напряжением», как в одноименной пьесе Андрея Платонова — она одновременно мучительна, страшна и чарующа.

О театре

Театр черноеНЕБОбелое был основан в 1988 году Дмитрием Арюпиным и Марчеллой Солтан. За это время театр осуществил 16 постановок, многие из которых стали значительными событиями в мире театра. С 1997 года театр активно гастролирует по всему миру, представляя российское искусство в Европе, Америке и Азии.

Театр «черноеНЕБОбелое» — единственный российский театр, который удостоен двух главных наград крупнейшего международного эдинбургского фестиваля: FringeFirst (за инновации в театре и выдающийся новый спектакль) и TotalTheatre (за концепцию дизайна и выдающуюся актерскую технику). Спектакли театра трижды номинировались на Национальную театральную премию «Золотая Маска».

Марчелла Солтан — единственная в Европе актриса, получившая FurderPrize, за мастерство, которое «бросило вызов представлению жюри о степени артистического совершенства». Среди других наград театра можно отметить PrixdelaCritique, ZlotaKareta и многие другие.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 октября
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
20:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Новогодний кабачок
12+
Комедия Музыка
Новогодний кабачок
27 декабря в 19:00 Театр Сатиры
от 1000 ₽
Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
24 сентября в 19:45 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 4400 ₽
Раневская «Сквозь смех и слезы»
12+
Комедия
Раневская «Сквозь смех и слезы»
26 ноября в 19:00 Измайлово
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше