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Киноафиша Утомленное солнце. Концерт-фантазия

Утомленное солнце. Концерт-фантазия

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальная история Ф. С. Фицджеральда

Как хочется продлить лето! Еще чуть-чуть насладиться зноем и теплыми вечерами. Концерт-фантазия «Утомленное солнце» предлагает зрителям уникальное путешествие в мир романтики и любви.

История любви и творчества

В центре сюжета — писатель Ф. С. Фицджеральд, работающий над своим знаменитым романом «Ночь нежна». Погружаясь в творчество, он сам становится героем своей книги, переживая все эмоции и переживания главных действующих лиц. Обжигающее солнце и морской ветер, роскошные виллы на побережье и вечерние прогулки на катере — все это создает атмосферу волшебной сказки, которая вдруг становится реальной.

Музыкальная палитра

Концерт наполнен звуками итальянских и неаполитанских песен, а также страстью испанских и аргентинских мелодий. В этом шумном вихре музыки зрители будут погружены в атмосферу беззаботного летнего счастья, которое, однако, близится к закату. Наш герой остается один, словно «утомлённое солнце», наполненный любовью, нежностью и надеждой на лучшее.

Исполнители

Концерт-фантазия собрала талантливых исполнителей, лауреатов всероссийских и международных конкурсов-фестивалей:

  • Гульназ Гарипова (вокал, фортепиано) — солистка Пермской филармонии.
  • Эдуард Морозов (баритон) — солист Пермского театра оперы и балета.
  • Алёна Трунова (танец) — артистка фламенко, режиссер и сердце всероссийского проекта Flamenco weekend.
  • Александр Прокопчук (аккордеон) — солист Оркестра русских народных инструментов им. В. А. Салина.

Режиссура

Режиссером данного концерта-фантазии является Алёна Трунова, которая смогла создать уникальную атмосферу, соединяющую музыку и литературу в одном вдохновляющем представлении.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера и погрузиться в мир чувств и эмоций, которые подарит «Утомленное солнце»!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 28 августа
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
19:30 от 900 ₽

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