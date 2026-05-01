Спектакль Утка, смерть и тюльпан

Спектакль-концерт о жизни и любви

«Что, если Смерть — милая? А если забыть, кто она, то даже очень». Под таким философским вопросом проходит спектакль-концерт «Утка, Смерть и Тюльпан». Это история о жизни и любви, а также о том, что всегда рядом, но о чем мы редко говорим.

Спектакль предлагает зрителям взглянуть на уход не как на конец, а как на тихий разговор с лучшим другом на кухне в ночное время. Здесь звучат живые песни — простые и теплые, вызывающие дрожь от ностальгии. В них отражаются самые важные моменты жизни и воспоминания.

Зрителей ждет возможность не только слушать, но и петь вместе с актерами. В этой атмосфере происходит своеобразное единение, в котором любовь и жизнь занимают центральное место — пока мы можем.

Творческая команда

Задействованы талантливые артисты театра «Он-центр»:

Евдокия Мотошина

Эмилия Москаленко

Дарья Парфенюк

Мария Затынайко

Егор Витязев

Режиссером спектакля является Вероника Бевза, которая создала уникальную атмосферу для передачи глубины чувств.

Музыкальное сопровождение

В спектакле используются песни известных исполнителей и групп, таких как:

Аукцион

Чиж&Co

Radiohead

Queen

Nick Cave & The Bad Seeds

Анжелика Варум

Александр Буйнов

Эрик Клэптон

Жо Дассен

Вади Шантеклер

«Утка, Смерть и Тюльпан» — это спектакль, который может изменить ваше восприятие жизни и смерти.