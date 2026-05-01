Спектакль Утка, смерть и тюльпан

Утка, смерть и тюльпан
16+
О спектакле

Спектакль-концерт о жизни и любви

«Что, если Смерть — милая? А если забыть, кто она, то даже очень». Под таким философским вопросом проходит спектакль-концерт «Утка, Смерть и Тюльпан». Это история о жизни и любви, а также о том, что всегда рядом, но о чем мы редко говорим.

Спектакль предлагает зрителям взглянуть на уход не как на конец, а как на тихий разговор с лучшим другом на кухне в ночное время. Здесь звучат живые песни — простые и теплые, вызывающие дрожь от ностальгии. В них отражаются самые важные моменты жизни и воспоминания.

Зрителей ждет возможность не только слушать, но и петь вместе с актерами. В этой атмосфере происходит своеобразное единение, в котором любовь и жизнь занимают центральное место — пока мы можем.

Творческая команда

Задействованы талантливые артисты театра «Он-центр»:

  • Евдокия Мотошина
  • Эмилия Москаленко
  • Дарья Парфенюк
  • Мария Затынайко
  • Егор Витязев

Режиссером спектакля является Вероника Бевза, которая создала уникальную атмосферу для передачи глубины чувств.

Музыкальное сопровождение

В спектакле используются песни известных исполнителей и групп, таких как:

  • Аукцион
  • Чиж&Co
  • Radiohead
  • Queen
  • Nick Cave & The Bad Seeds
  • Анжелика Варум
  • Александр Буйнов
  • Эрик Клэптон
  • Жо Дассен
  • Вади Шантеклер

Не упустите шанс стать частью этого невероятного события, которое затрагивает самые глубокие чувства и эмоции. «Утка, Смерть и Тюльпан» — это спектакль, который может изменить ваше восприятие жизни и смерти.

Май
30 мая суббота
19:30
Зал #3. Театральная площадка Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3а, Ленполиграфмаш, Дизайн-парк, 2 этаж
от 1000 ₽

