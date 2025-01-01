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Утиная охота
Билеты от 1000₽
Киноафиша Утиная охота

Спектакль Утиная охота

Великая советская драма, положенная на ноты командой Soundrama
Постановка
Et Cetera Александра Калягина 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Открытие сезона в театре Et Cetera спектаклем по пьесе Вампилова «Утиная охота»

Московский театр Et Cetera под руководством Александра Калягина объявляет об открытии нового театрального сезона премьерой спектакля «Утиная охота» по пьесе А. Вампилова. Режиссером постановки выступает Владимир Панков, который уже известен зрителям своей работой над спектаклем «Морфий» по прозе Михаила Булгакова, поставленным в этом же театре 9 лет назад. Этот спектакль стал настоящим событием московского театрального сезона и был отмечен несколькими театральными премиями.

Владимир Панков: мастер саунд-драмы

Владимир Панков — один из лучших современных режиссеров России и основатель нового театрального направления саунд-драма (SounDrama). В его работах всегда присутствует уникальная музыкальная партитура, которая соединяет литературный текст, музыку, пластику и различные звуки. Все эти элементы взаимодействуют, создавая объемный и образный сценический текст.

О чем «Утиная охота»?

Спектакль «Утиная охота» — одна из самых загадочных пьес Вампилова. Вопросы, которые поднимает автор, остаются актуальными и по сей день. Что такое «зиловщина»? Кто он, этот русский тип с неизменной тоской? Почему его существование всегда оказывается вне нормальной жизни? И откуда берется этот «плохой хороший человек», который вызывает любовь у окружающих, но сам не может полюбить?

Загадки и тайны

Как спектакль Панкова интерпретирует вампиловские темы, пока сложно сказать. В театре делать прогнозы — дело неблагодарное. Но одно можно утверждать с уверенностью: нас ждут открытия многих вампиловских тайн, которые до сих пор остаются неразгаданными.

Не пропустите премьеру «Утиная охота» — возможно, это будет одно из самых ярких событий театрального сезона!

Режиссер
Владимир Панков
В ролях
Антон Пахомов
Кирилл Лоскутов
Павел Акимкин
Григорий Старостин
Сергей Тонгур

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Утиная охота Утиная охота Утиная охота Утиная охота Утиная охота Утиная охота Утиная охота Утиная охота Утиная охота Утиная охота Утиная охота Утиная охота

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