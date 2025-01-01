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Утиная охота
Киноафиша Утиная охота

Спектакль Утиная охота

Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 18+
Продолжительность 2 часа 30 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Трагедия выбора по пьесе Александра Вампилова

В новой постановке театра зрители встретятся с глубокой и трогательной историей о внутренней борьбе человека. Главный герой, Зилов, просыпается с похмелья и осознает, что вся его жизнь превратилась в бессмысленную игру. Игра в любовь, справедливость, дружбу и успех больше не приносит радости. Он оказывается один в пустой квартире, замученный и опустошенный.

Зилов понимает, что время бежит, а он сам остался на месте. Это столкновение с реальностью создает впечатляющую трагедию: оставаться в застое становится все невыносимее, а найти верный выход, похоже, невозможно. Как же преодолеть душевную меланхолию и тоску, если жизнь кажется проигранной?

Интересные факты о спектакле

  • Постановка основана на произведении известного драматурга, который затрагивает темы экзистенциализма и человеческой отчужденности.
  • Режиссер спектакля – обладатель нескольких наград, его работы отличает глубокий психологизм и внимание к деталям.
  • Спектакль включает в себя элементы театра абсурда, что добавляет уникальности и напряженности в сюжет.

 

Режиссер
Даниил Безносов
В ролях
Арсений Фогелев
Виталий Борисов
Михаил Золотарев
Филипп Душин
Татьяна Башкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 30 сентября
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
18:30 от 900 ₽

Фотографии

Утиная охота

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