Режиссерская интерпретация классики Вампилова

«Утиная охота» — это смелая постановка, где режиссер превращает нелинейное повествование пьесы Вампилова в череду снов и метаний главного героя, Виктора Зилова. Эту роль исполняет Иван Санников, создавая образ человека, ищущего смысл среди хаоса и разочарований.

Сюжет и персонажи

Мир Зилова — это пространство сюрреалистичных сцен и пластических этюдов, которые подчеркивают его внутреннюю борьбу. Мизансцены, созданные художником Андреем Лебедем, задают графический и символичный фон для истории. Герои, окружающие Зилова, выступают скорее как элементы его подсознания, чем полноценные персонажи. Модник Кузаков (Юрий Щигорец), циничный хохотун Саяпин (Егор Шиманский) и их начальник Кушак (Никита Новоселов) — это образы пустоты и предсказуемости, символы того обыденного и плоского мира, из которого стремится вырваться главный герой.

На фоне циничного окружения Зилова выделяется Галина, пронзительно сыгранная Дарьей Гаврильченко. Ее образ словно прорезает иллюзорность жизни Зилова, вскрывая реальные проблемы и боль, с которой он сталкивается. Историю обрамляет зловещий и загадочный Официант (Богдан Коршунов), символизирующий неотвратимость судебного финала.

Стиль и атмосфера

Постановка полна символов и деталей, подчеркивающих душевный надлом героя. Спектакль сочетает в себе выразительные визуальные элементы и динамичную пластику, поставленную балетмейстером Риммой Саркисян. В результате получается не только психологически насыщенное зрелище, но и эмоционально агрессивный перформанс, где каждый символ имеет свое значение.

Рецензия

Как отмечает доктор искусствоведения, профессор Светлана Мельникова, спектакль «Утиная охота» раскрывает не только рост молодых актеров, но и их способность по-новому подходить к классическим образам. Это учебная постановка, которая стала ярким примером профессионального развития и творческого поиска.