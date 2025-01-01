Меню
Утиная охота
Киноафиша Утиная охота

Спектакль Утиная охота

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Вечная драма о поиске смысла

Рязанский театр драмы представляет культовую пьесу Александра Вампилова «Утиная охота». Созданная в 1970-е годы, эта постановка глубоко погружает зрителя в размышления о человеческом одиночестве, кризисе ценностей и утрате смысла жизни.

Герой на грани краха

Главный герой спектакля, Зилов, — человек без духовных ориентиров. Его жизнь сводится к погоне за мимолетными удовольствиями и материальными благами. Однако, несмотря на успехи и возможности, он не находит радости ни в работе, ни в отношениях с людьми. Зилов словно преднамеренно разрушает все вокруг себя, что приводит его к горькому осознанию бессмысленности собственного бытия.

Зрительский отклик

«Утиная охота» — это тонкая психологическая драма, которая заставляет задуматься о хрупкости человеческой души, о выборе, который каждый из нас делает на пути к счастью, и о тех шагах, которые могут либо возвысить, либо разрушить жизнь.

Этот спектакль – как притча о тех, кто зациклен на своих собственных действиях, повторяя их снова и снова, надеясь на изменения, которые так и не приходят. Сегодняшняя интерпретация этой пьесы вызывает огромный интерес и жажду понять мотивы человеческой жизни в условиях, когда большой цели не видно нигде. Режиссер Юрий Печенежский подчеркивает вечную актуальность этой работы, заявляя, что осознанность – это ключ к настоящему пониманию жизни.

В других городах

Рязань, 23 октября
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
19:00 от 1000 ₽
Рязань, 28 октября
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Свидание на четверых
16+
Комедия
Свидание на четверых
17 января в 19:00 Муниципальный культурный центр
от 1700 ₽
Дочь пирата
0+
Детский Музыка
Дочь пирата
8 ноября в 14:00 Рязанский театр драмы
от 500 ₽
Научи меня жить
12+
Моноспектакль
Научи меня жить
5 ноября в 19:00 Рязанская филармония
от 1900 ₽
