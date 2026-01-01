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Утиная охота
Киноафиша Утиная охота

Спектакль Утиная охота

12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Утиная охота» по пьесе Александра Вампилова в Уфе

В ГКЗ «Башкортостан» зрителей ожидает постановка по знаменитой пьесе Александра Вампилова «Утиная охота». В центре сюжета — Виктор Зилов, успешный, но внутренне опустошённый человек, чья жизнь полна компромиссов с совестью. Охота становится для него символом «чистой» жизни, о которой он мечтает, ускользая от лицемерия.

Этот спектакль побуждает зрителей задуматься о цене своих поступков, о дружбе, любви и ответственности. Это не просто история одного человека, а яркое отражение эпохи, в которой ценности теряют свое значение.

Трагедия человеческой жизни

Главный герой, Виктор Зилов, является типичным представителем своего времени: внешне успешным, но внутренне обременённым. Его жизнь наполнена компромиссами: измены, фальш в общении с близкими, равнодушие к важным моментам. Охота для него превращается из простого увлечения в мечту о беззаботной жизни, от которой он пытается убежать.

Вопросы о сущности человека

Спектакль поднимает важные вопросы: что делает нас настоящими людьми? Где проходит граница между игрой и реальностью? Можно ли возродиться, если ты уже почти потерял себя? Постановка исследует трагедию и глубокие переживания героя, который слишком поздно осознает цену собственных действий.

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В других городах
Сентябрь
19 сентября суббота
18:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 500 ₽
20 сентября воскресенье
18:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 500 ₽
26 сентября суббота
18:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 500 ₽
27 сентября воскресенье
18:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
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