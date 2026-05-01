Спектакль Утиная охота (Театр им. М.Н. Ермоловой)

Спектакль «Утиная охота» Театра им. Ермоловой в Казани

В Театре им. М.Н. Ермоловой пройдет спектакль по пьесе Александра Вампилова «Утиная охота». Режиссёр Евгений Марчелли, известный своей работой над проектом «Загадка Зилова», предложит свежую интерпретацию главного героя, представив его как молодого человека, полного любви и энергии.

Современный взгляд на классическую пьесу

Это событие привлечёт внимание зрителей, желающих погрузиться в глубокие философские размышления о природе человека и его отношениях с миром. Спектакль наполнен иронией, а текст, написанный более пятидесяти лет назад, звучит современно.

Гастроли Московского театра Ермоловой

29 и 30 мая Казань станет площадкой для гастролей Московского театра Ермоловой в юбилейный 100 сезон. Художественный руководитель театра Олег Меньшиков и режиссёр-постановщик Евгений Марчелли порадуют зрителей своим видением классического произведения.

Кастинг и исполнители ролей

В ролях спектакля: Иван Янковский, Кристина Асмус, Роман Евдокимов, Дарья Мельникова, Олег Филипчик и многие другие. Иван Янковский, известный по культовому сериалу «Слово пацана» и обладатель нескольких премий «Золотой Орел», сыграет Зилова. Его персонаж — не разочарованный в себе человек, а молодой, полный жизни и нежности.

Пространство для размышлений

Действие спектакля сосредоточено на личной жизни героя, который пытается разобраться в своих дружеских и любовных связях, порой причиняя боль себе и окружающим. Этот современный подход к классике гарантирует зрителям множество эмоций и глубоких переживаний.

Не упустите шанс увидеть спектакль!

Билеты на это захватывающее и загадочное произведение уже доступны в продаже во всех кассах города. Не пропустите главное театральное событие этой весны!