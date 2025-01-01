Спектакль Успеть в Венецию

Трагикомедия с элементами черного юмора

«Успеть в Венецию» — трагикомедия, временами переходящая в музыкальную, с элементами черного юмора. Эта история не оставит равнодушными тех, кто хоть раз задумывался о быстротечности жизни.

Сюжет

Главные героини — родные сестры, только что похоронившие свою мать. Их отношения с ней были непростыми, и теперь, столкнувшись с утратой, они вынуждены переосмыслить свою жизнь.

О чем спектакль

Через судьбы двух взрослых, но растерянных женщин, мы словно смотрим через увеличительное стекло. Они вдруг осознают, что за свою жизнь не сказали и не сделали самого главного. Этот короткий, но насыщенный момент заставляет задуматься о том, что важно в жизни, и что остается невысказанным и незавершённым.

Как говорил Владимир Маяковский: «Театр — не отображающее зеркало, а увеличительное стекло». Здесь вы сможете увидеть, возможно, и себя.

Не пропустите этот глубокий и трогательный спектакль!