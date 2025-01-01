Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Успеть в Венецию
Киноафиша Успеть в Венецию

Спектакль Успеть в Венецию

Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта

О концерте/спектакле

Трагикомедия с элементами черного юмора

«Успеть в Венецию» — трагикомедия, временами переходящая в музыкальную, с элементами черного юмора. Эта история не оставит равнодушными тех, кто хоть раз задумывался о быстротечности жизни.

Сюжет

Главные героини — родные сестры, только что похоронившие свою мать. Их отношения с ней были непростыми, и теперь, столкнувшись с утратой, они вынуждены переосмыслить свою жизнь.

О чем спектакль

Через судьбы двух взрослых, но растерянных женщин, мы словно смотрим через увеличительное стекло. Они вдруг осознают, что за свою жизнь не сказали и не сделали самого главного. Этот короткий, но насыщенный момент заставляет задуматься о том, что важно в жизни, и что остается невысказанным и незавершённым.

Как говорил Владимир Маяковский: «Театр — не отображающее зеркало, а увеличительное стекло». Здесь вы сможете увидеть, возможно, и себя.

Не пропустите этот глубокий и трогательный спектакль!

Режиссер
Дарья Кулак
В ролях
Анастасия Лазарева
Дарья Кулак

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Цехъ Санкт-Петербург, Чкаловский просп., 12/20
19:30 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Цехъ Санкт-Петербург, Чкаловский просп., 12/20
19:30 от 900 ₽

В ближайшие дни

Квест «Путешественники во времени»
6+
Перформанс Иммерсивный
Квест «Путешественники во времени»
23 октября в 11:35 «Взаперти» на Казанской
от 6300 ₽
Перформанс с актером «Хищник»
16+
Перформанс Иммерсивный
Перформанс с актером «Хищник»
30 ноября в 00:40 «Взаперти» в Соляном
от 10200 ₽
Квест «​Охотники за привидениями»​
6+
Перформанс Иммерсивный
Квест «​Охотники за привидениями»​
13 сентября в 19:30 «Взаперти» на Миллионной
от 7800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше