Музыкальное путешествие по тропам великих композиторов

Кажется, что путь музыканта сегодня тернист и неочевиден. Однако, это было так всегда. Дарья Казакова предлагает зрителям присмотреться к творческому пути трёх выдающихся композиторов прошлого. В её лекции вы сможете воспользоваться советами великих maestros, не стать заложниками популярных заблуждений и узнать, как можно стать настоящим музыкантом.

Обстоятельства места действия

Всё происходит в Вене второй половины XVIII века – в центре экономики, финансов, культуры и искусства.

Венская классическая школа

Темы, обсуждаемые в рамках лекции, включают: чем похожи Гайдн, Моцарт и Бетховен. Особа интерактивность мероприятия позволит зрителям угадывать авторов произведений по фрагментам, что сделает занятие еще более увлекательным.

Знакомство с композиторами

Йозеф Гайдн: 40 лет наёмного труда, заказы семейства Эстерхази, что демонстрировалось на примере "домашнего радио" в богатой семье.

В.А. Моцарт: Становление поп-звезды академической музыки, большой музыкальный бизнес семьи, огромные траты и высокие гонорары, а также природное обаяние и актуальные PR-ходы.

Людвиг ван Бетховен: Бунт против клавесина и использование новых техник в исполнении, сочетание интеллекта ученого и таланта художника, борьба и экспрессия как основы продвижения композитора.

Обсуждение и интерактивная сессия

В конце мероприятия ожидается обсуждение и сессия вопросов и ответов, что позволит углубиться в понимание музыки и её истории.

О лекторе

Дарья Казакова – исследовательница музыки, композитор и актриса, участвующая в проектах «Удивительные люди» и «А ну-ка все вместе». Она автор уникальных лекций в жанре «ревю», которые представляют собой театрализованные обзоры на заданную тему с элементами пения, музыки, танцев, декораций и интерактива.