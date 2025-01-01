Меню
Уснувший в Армагеддоне
Спектакль Уснувший в Армагеддоне

16+
Режиссер Роман Каганович
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Иногда прошлое преследует планету, даже когда от нее остались одни только обломки»

Театр Ненормативной Пластики представляет новый спектакль, основанный на рассказе Рэя Брэдбери. Режиссер Роман Каганович вместе с командой единомышленников продолжает погружение в мир научной фантастики, исследуя темы, которые волнуют человечество на стыке реальности и вымысла.

Сюжет и концепция

Главный герой, Илья Деля, оказывается на астероиде в сложной и необычной ситуации. В отличие от привычных представлений о безвоздушном пространстве, гравитация здесь проявляет себя не так уж и сурово. «Дышать – можно, вода – с собой. Даже радио фурычит», – отмечает Каганович, подчеркивая, что условия для выживания вполне приемлемы. Однако это только часть истории.

Литературные отсылки

Спектакль не ограничивается лишь текстом Брэдбери. В нем звучат эхо строк Толстого и Достоевского, что создает многослойную текстуру повествования. Эти литературные отсылки добавляют глубину и контекст, заставляя зрителя задуматься о текущих и будущих реалиях.

Значение фантастики

Режиссер Роман Каганович говорит: «К сожалению, фантастика не дотягивает до наших реалий. Мы постараемся догнать». Этот подход делает спектакль актуальным, открывая новые горизонты для размышлений о человеческом существовании и его месте во Вселенной.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта. Спектакль обещает быть не только зрелищным, но и глубоким, заставляющим задуматься о важных вопросах жизни.

Октябрь
24 октября пятница
20:00
Театр Поколений Санкт-Петербург, Курляндская, 49
от 1800 ₽

