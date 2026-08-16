Открытие экспозиции «Усадьба кузнеца» в музее-заповеднике «Коломенское»

В Музей-заповеднике «Коломенское» открылась новая экспозиция под названием «Усадьба кузнеца». Это уникальное пространство расположено на территории Этнографического центра и включает в себя несколько интересных объектов.

Что можно увидеть?

Экспозиция состоит из усадебного дома кузнеца, дома сына кузнеца, кузницы и сарая. Главная особенность этой выставки — воссозданная действующая кузница, где посетители смогут увидеть процесс работы настоящего кузнеца.

Интерьеры и выставочные объекты

Кузня выполнена в традиционном стиле с горном, сложенным из камней или кирпича, и железным вытяжным зонтом. Рабочая зона включает двурогую наковальню, тиски, а также множество инструментов: ручники, кувалды, клещи с различными губками и зубила. Это позволяет ощутить атмосферу мастера в его естественной среде.

Полезная информация для зрителей

Экспозиция «Усадьба кузнеца» предлагает зрителям не только уникальную возможность увидеть изнутри процесс кузнечного дела, но и познакомиться с историей ремесла, которая играет важную роль в культуре нашего региона.