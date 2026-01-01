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Урсула. Версия одиночества
Киноафиша Урсула. Версия одиночества

Спектакль Урсула. Версия одиночества

12+
Режиссер Оксана Серик
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Танцевальная драма на языке фламенко

«Урсула» — это уникальная постановка, сочетающая глубину драматического повествования и магию танца. Сюжет сосредоточен на судьбах нескольких женщин, чьи характеры и истории передаются через их неповторимый танцевальный язык. Яркие образы, мощные эмоции и страсть фламенко делают каждую героиню живой и настоящей.

Музыка как рассказчик

Для спектакля выдающийся испанский гитарист и композитор Хесус Торрес создал оригинальные композиции, которые можно назвать идеальным саундтреком к романам Габриэля Гарсиа Маркеса. На сцене эта музыка становится главным рассказчиком, заменяя слова выразительными мелодиями, которые захватывают и трогают до глубины души.

Что делает «Урсулу» особенной

  • Не просто фламенко-шоу: Это полноценная драматическая постановка, исследующая такие универсальные темы, как любовь, семья, надежда и трагедия.
  • Энергия и чувства: Движения, музыка и образы передают атмосферу и эмоции, позволяя зрителям понять и почувствовать всё даже без знания текста.
  • Глубокое послевкусие: Спектакль побуждает к размышлениям о главном, напоминая о стойкости человеческого духа.

Для кого этот спектакль

«Урсула» понравится всем, кто ценит глубокие истории, выразительный танец и живую музыку. Это постановка, которая объединяет зрителей через эмоции, задавая важные вопросы и вдохновляя.

Приходите на «Урсулу» и погрузитесь в мир, где каждое движение танца рассказывает историю, а каждая мелодия становится голосом души.

Фотографии

Урсула. Версия одиночества Урсула. Версия одиночества Урсула. Версия одиночества Урсула. Версия одиночества Урсула. Версия одиночества
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