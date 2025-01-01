Меню
Урожай. Кисло-сладкое приключение
Спектакль Урожай. Кисло-сладкое приключение

18+
Режиссер Александр Чеботарев
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Комедия «Урожай»: Кисло-сладкое приключение в Один театр

В яблоневом саду развернулось настоящее театральное действие! Четверо молодых людей ведут отчаянную борьбу с ящиками, яблоками и... пчелами. Эта комедия наполнена юмором и неожиданными поворотами, что делает её идеальным выбором для вечернего досуга.

Когда гвозди становятся врагами, а веревки — последней надеждой, герои понимают, что их главная задача — не допустить, чтобы одно битое яблоко погубило весь урожай! Это забавное и трогательное приключение заставляет зрителей задуматься о ценности дружбы, поддержки и совместного труда.

Приходите на «Урожай» и окунитесь в атмосферу веселья и задора! Эта комедия — отличный способ провести время с друзьями и семьей, насладиться театральным искусством и зарядиться положительными эмоциями.

