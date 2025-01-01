Спектакль «Урожай»: читка пьесы Павла Пряжко

Новая драма Павла Пряжко: читка пьесы и обсуждение со зрителями

Пьеса белорусского драматурга Павла Пряжко «Урожай» на первый взгляд напоминает комедию. Это история о четырех молодых людях, собирающих яблоки. Однако, несмотря на свою легкость, в произведении скрыт глубокий смысл. Какой «урожай» оставят главные герои для тех, кто придет после них? Такие неожиданные вопросы ставит перед аудиторией автор.

Драматургия новой эпохи

Павел Пряжко — яркий представитель «новой драмы», стремящийся найти героя времени и отразить современную действительность во всех ее аспектах. В его пьесах много необычного: размытый сюжет, обыденная речь и жесткое отношение к современному человеку. Однако за этими элементами проявляется глубокая забота о судьбе каждого человека.

Команда и концепция чтения

Куратор читки — Александра Сабаева. В постановке участвуют артисты: Игорь Скрынников, Егор Янышев, Александра Сабаева, Оксана Толстикова и Валерия Гаршина.

Обсуждение как основа

Важной частью мероприятия станет обсуждение материала со зрителем. Участникам предложат поразмышлять над вопросами, с которыми обычно сталкиваются актёры и режиссёры во время «застольного» периода. Это возможность глубже познакомиться с театральными процессами и активно принять в них участие.