Спектакль Уроки счастья

Премьера спектакля «Уроки сачстья» к 80-летию Ларисы Рубальской

При поддержке Фонда помощи театральной деятельности «ВОСКРЕСЕНИЕ» состоятся первые показы нового спектакля «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 30 сентября и 5 октября 2025 года в Центральном доме литераторов (ЦДЛ).

Творческая концепция

Режиссер Марина Чаплина делится: Когда в разговорах с подругами, знакомыми и малознакомыми женщинами я называю имя «Лариса Рубальская», реакция почти всегда одинаковая: «Рубальская? Я её обожаю!» Или: «Рубальская? Обожаю её стихи!» В чем секрет этой всеобщей любви к лучезарно-позитивной удивительной женщине? Даже не верится, но в этом году Ларисе Алексеевне исполняется 80 лет! К юбилею мы подготовили спектакль, в котором Лариса Рубальская впервые выступит в роли драматической актрисы и поделится своими секретами счастья с четырьмя героинями. В этом проекте ей помогут ведущие артистки лучших московских театров.

Идея и драматургия

Режиссер продолжает: Это второй спектакль по прозе Ларисы Алексеевны Рубальской. Первый был, так сказать, пробой пера, конечно, моего, а не Рубальской. Не всё тогда получилось так, как хотелось. А вот к этому спектаклю вся творческая группа уже очень серьезно готовилась. Реализация этого проекта стала возможной благодаря Татьяне Корабельниковой и Виталию Вавилину.

В основу пьесы легли рассказы Ларисы Рубальской, которые были адаптированы для театра. Я слегка переделала тексты, чтобы проза превратилась в драматургию, и придумала короткие монологи для действующих лиц. Также в спектакле прозвучат её стихи и песни, что делает меня соавтором Ларисы Алексеевны, чему я очень рада.

Сюрпризы для зрителей

Спектакль обещает множество сюрпризов. Режиссер не спешит раскрывать все тайны: Да, Сергей Чонишвили действительно озвучил одного из персонажей, и мы обращались к мастеру-кукольнику, но лучше приходите и сами всё увидите.

Почему «Уроки счастья»?

Название спектакля было выбрано после долгих раздумий: Вся наша жизнь - это поиск счастья. Люди представляют себе это счастье очень по-разному. Но даже если у тебя много материальных благ, но нет искренней любви, никакое добро не в радость. Истории в нашем спектакле расскажут о взлетах и падениях, одиночестве и встречах, любви и нелюбви.

Спектакль будет интересен всем, чье сердце ищет кого-то.

Состав исполнителей