Творческая встреча с Игорем Яцко

Приглашаем всех любителей театра на уникальную творческую встречу с заслуженным артистом Российской Федерации, художественным руководителем режиссерско-актерской лаборатории Игорем Владимировичем Яцко. Это событие станет настоящим подарком для ценителей поэзии и театрального искусства.

Путешествие в мир поэзии Пушкина

В ходе встречи зрителей ждет увлекательное путешествие в мир поэзии Александра Сергеевича Пушкина. Игорь Яцко представит различные произведения великого поэта, включая знаменитую поэму «Граф Нулин» и его изящные альбомные стихи. Это возможность не только насладиться поэзией, но и глубже понять творчество одного из самых значительных русских писателей.

Интересные факты о Игоре Яцко

Игорь Владимирович Яцко — не только талантливый актер, но и опытный режиссер. Он известен своими работами в театре и кино, а также педагогической деятельностью. Яцко активно пропагандирует русскую литературу и искусство, что делает его встречи особенно увлекательными и познавательными.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность стать частью этого яркого события! Творческая встреча с Игорем Яцко — это шанс погрузиться в атмосферу пушкинской поэзии и задать интересующие вас вопросы. Билеты уже в продаже, количество мест ограничено!