Киноафиша Уроки поэзии. Маяковский

Спектакль Уроки поэзии. Маяковский

Постановка
Челябинский Молодежный театр 12+
Продолжительность 45 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Перформанс для всех любителей поэзии в Челябинском Молодежном театре

«Уроки поэзии. Маяковский» – это уникальный проект, который обещает стать настоящим событием для школьников и всех любителей поэзии. Эта постановка сложно отнести к традиционным спектаклям или перформансам. Здесь царит чистая поэзия, тесно переплетенная с биографией выдающегося поэта.

О Владимире Маяковском

Владимир Маяковский – это имя, которое вызывает ассоциации с яркими рифмами и мощной энергетикой. Он был не только признанным реформатором классического стиха, но и одним из самых значительных представителей авангардного искусства. Маяковский завораживает читателей своей смелостью, прямотой и непоколебимостью. Его строки полны жаркой веры в силу слова.

Что вы увидите в спектакле?

В «Уроках поэзии» будут выбраны стихи, которые стали важными вехами в жизни и творчестве этого великого футуриста. Зрители смогут погрузиться в мир любви, философии и взглядов Маяковского на жизнь. Каждый стих станет ключом к пониманию его непримиримого духа и глубокой личной истории.

Почему стоит посетить?

Если вы ищете способ по-новому взглянуть на поэзию и биографию Маяковского, этот проект станет отличной возможностью. Он не только вдохновит, но и позволит глубже понять, как личные переживания могут отражаться в творчестве. Не упустите шанс прикоснуться к наследию одного из величайших поэтов России!

Режиссер
Иван Миневцев
В ролях
Александр Дегтярев

Купить билет на спектакль Уроки поэзии. Маяковский

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
22 октября среда
14:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 400 ₽

Фотографии

Уроки поэзии. Маяковский Уроки поэзии. Маяковский Уроки поэзии. Маяковский Уроки поэзии. Маяковский

