Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Уроки французского
Киноафиша Уроки французского

Спектакль Уроки французского

Постановка
Казанский ТЮЗ (временное здание) 12+
Продолжительность 70 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль по мотивам автобиографической повести Валентина Распутина в Казанском ТЮЗе

Спектакль «Уроки французского» создан по мотивам автобиографической повести Валентина Распутина. Это глубокий и искренний рассказ о том, как жизненные испытания формируют личность.

Сюжет

В центре истории — мальчик, который с ранних лет сталкивается с тяжёлыми сторонами взрослой жизни. Голод, одиночество и чувство уязвимости становятся частью его взросления. Однако однажды рядом с ним оказывается особенный человек — тот самый значимый взрослый, встреча с которым может изменить всё.

«Уроки французского» — это спектакль о исцелении и о том, как даже трудный опыт способен стать не разрушением, а толчком к росту и развитию.

Команда создателей

Спектакль был поставлен в рамках ФПП «Культура малой Родины» партии «Единая Россия». В нем приняла участие талантливая команда:

  • Автор: Валентин Распутин, по мотивам повести «Уроки французского»
  • Режиссер: Виктория Емелёва
  • Автор инсценировки: Виктория Емелёва
  • Художник: Надежда Иванова
  • Художник по свету: Ания Шепелюк
  • Педагог по вокалу: Гузель Шакирзянова
  • Педагог по французскому: Гульшат Камалова
  • Помощник режиссера: Евгений Быльнов

Актерский состав

В спектакле можно увидеть следующие талантливые исполнения:

  • Валентин Григорьевич/Валя: Нияз Зиннатуллин
  • Лидия Михайловна: Мария Мухортова
  • Лидия Михайловна: Гузель Валишина
  • Василий Андреевич: Владимир Никитин, заслуженный артист РТ
  • Вадик: Валерий Антонов
  • Птаха: Руслан Зубайраев
  • Федя: Руслан Шарипов

Купить билет на спектакль Уроки французского

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
8 июня понедельник
18:30
Казанский ТЮЗ (временное здание) Казань, Максима Горького, 13
от 500 ₽
19 июня пятница
18:30
Казанский ТЮЗ (временное здание) Казань, Максима Горького, 13
от 500 ₽

В ближайшие дни

Безумный день, или Женитьба Фигаро
16+
Драма

Безумный день, или Женитьба Фигаро

30 июня в 18:00 Театр имени В.И. Качалова
от 100 ₽
Лето пируэта. Ромео и Джульетта
12+
Балет

Лето пируэта. Ромео и Джульетта

28 августа в 19:00 Филармония им. Тукая
от 1500 ₽
Женитьба Бальзаминова
12+
Комедия Драма

Женитьба Бальзаминова

28 июня в 18:00 Театр имени В.И. Качалова
от 100 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше