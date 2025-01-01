Меню
Урок поэзии. Есенин
12+
Режиссер Семен Филиппов
Продолжительность 45 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль о творчестве Есенина в Челябинском Молодежном театре

Сергей Есенин – одно из самых ярких имен русской поэзии, которое ассоциируется с лирической красотой природы, глубиной чувств и трагической судьбой. Спектакль «Урок поэзии. Есенин» предлагает уникальный опыт погружения в мир этого выдающегося поэта Серебряного века.

Погружение в творчество Есенина

В спектакле представлены специально подобранные произведения, позволяющие проследить эволюцию поэтического стиля Есенина. Зрители смогут увидеть его поиск идентичности и место в истории русской литературы. Программа включает стихи, отражающие разные этапы творческого пути поэта:

  • «Исповедь хулигана»
  • «Поёт зима – аукает»
  • «Выткался на озере алый свет зари»
  • «Инония»
  • «Сорокоуст»
  • «Письмо от матери»
  • «Письмо матери»
  • «Заметался пожар голубой»
  • «Чёрный человек»
  • «До свидания, друг мой, до свидания»

Ключевые моменты спектакля

Спектакль также включает воспоминания современников Есенина, что обогащает восприятие его творчества. Зрители смогут ощутить контекст времени, в котором жил и творил поэт, а также глубже понять его философские размышления и эмоциональные переживания.

Не упустите возможность познакомиться с наследием Сергея Есенина в исполнении артистов Челябинского Молодежного театра. Это не просто спектакль, а настоящая поэтическая экскурсия в мир, где слова оживают и рассказывают о вечных темах жизни, любви и утраты.

Октябрь
8 октября среда
14:30
Челябинский Молодежный театр
от 350 ₽

