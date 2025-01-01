Меню
Урод
Киноафиша Урод

Спектакль Урод

Постановка
Театр.doc industrial 18+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Театральный ситком по одноименной пьесе Мариуса фон Майенбурга

Пьеса Мариуса фон Майенбурга «Урод» — это сатирическая история, в которой остро поднимаются вопросы внешности, самоидентификации и давления общественного мнения. Теперь она оживает на сцене Театра.doc в формате театрального ситкома.

Что важнее: лицо или душа?

Как вы ответите на этот вопрос? Сохранить свою природную внешность, пусть она и далека от идеала, или изменить её, став «идеальным» для других? Главный герой, инженер Летте, сталкивается с жестоким вердиктом окружающих: его лицо слишком уродливо, чтобы он представлял своё изобретение на конгрессе. Вместо него отправляют коллегу.

Не выдержав такого удара, Летте решается на пластическую операцию. Однако её последствия оказываются совершенно непредсказуемыми, поднимая на поверхность ещё более глубокие вопросы.

Где граница между внешним и внутренним?

Пьеса Майенбурга заставляет задуматься:

  • Кто мы на самом деле?
  • Нас определяет то, как мы выглядим, или то, что скрыто внутри нас?
  • Какие поступки мы готовы совершить под давлением социума?

 

Режиссер
Антон Ильин
В ролях
Марина Ганах
Владимир Гасанов
Светлана Маршанкина
Родион Прилепин

14 сентября
Особняк Лемана Москва, Гороховский пер., 19
19:30 от 3500 ₽
9 октября
Особняк Лемана Москва, Гороховский пер., 19
19:30 от 2000 ₽

Фотографии

Урод Урод Урод Урод Урод Урод Урод

