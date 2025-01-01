Спектакль Урод

Театральный ситком по одноименной пьесе Мариуса фон Майенбурга

Пьеса Мариуса фон Майенбурга «Урод» — это сатирическая история, в которой остро поднимаются вопросы внешности, самоидентификации и давления общественного мнения. Теперь она оживает на сцене Театра.doc в формате театрального ситкома.

Что важнее: лицо или душа?

Как вы ответите на этот вопрос? Сохранить свою природную внешность, пусть она и далека от идеала, или изменить её, став «идеальным» для других? Главный герой, инженер Летте, сталкивается с жестоким вердиктом окружающих: его лицо слишком уродливо, чтобы он представлял своё изобретение на конгрессе. Вместо него отправляют коллегу.

Не выдержав такого удара, Летте решается на пластическую операцию. Однако её последствия оказываются совершенно непредсказуемыми, поднимая на поверхность ещё более глубокие вопросы.

Где граница между внешним и внутренним?

Пьеса Майенбурга заставляет задуматься: