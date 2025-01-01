Спектакль Урод

Трагическая комедия о красоте и самоосознании по пьесе Мариуса фон Мейенбурга

Захватывающая трагическая комедия по пьесе Мариуса фон Майенбурга, рассказывающая о Летте, инженере в отделе разработок, которого окружающие считают несказанным уродом. Это мнение разделяют все: коллеги, начальство и даже его собственная жена. Однако сам Летте ничего об этом не знает.

Спектакль поднимает важные вопросы о стандартах красоты и непринятии собственной неидеальности. Четыре актёра воплощают восемь персонажей, предлагая зрителям мгновенные смены образов. Динамика и темп представления ведут к неожиданной развязке, не оставляя возможности для скуки.

Этот спектакль предназначен для тех, кто хочет посмеяться со вкусом и задуматься о социальных нормах. Откройте для себя мир, где юмор и трагедия переплетаются, а вопросы о том, что значит быть приемлемым, становятся особенно актуальными. Не упустите возможность увидеть!