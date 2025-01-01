Меню
Урод
Билеты от 2000₽
Киноафиша Урод

Спектакль Урод

Театральный ситком по пьесе Мариуса фон Майенбурга 18+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Трагическая комедия о красоте и самоосознании по пьесе Мариуса фон Мейенбурга

Захватывающая трагическая комедия по пьесе Мариуса фон Майенбурга, рассказывающая о Летте, инженере в отделе разработок, которого окружающие считают несказанным уродом. Это мнение разделяют все: коллеги, начальство и даже его собственная жена. Однако сам Летте ничего об этом не знает.

Спектакль поднимает важные вопросы о стандартах красоты и непринятии собственной неидеальности. Четыре актёра воплощают восемь персонажей, предлагая зрителям мгновенные смены образов. Динамика и темп представления ведут к неожиданной развязке, не оставляя возможности для скуки.

Этот спектакль предназначен для тех, кто хочет посмеяться со вкусом и задуматься о социальных нормах. Откройте для себя мир, где юмор и трагедия переплетаются, а вопросы о том, что значит быть приемлемым, становятся особенно актуальными. Не упустите возможность увидеть!

Режиссер
Антон Ильин
В ролях
Антон Гришин
Наталья Смирнова
Владимир Гасанов
Родион Прилепин

Купить билет на спектакль Урод

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
25 декабря четверг
20:00
Особняк Лемана Москва, Гороховский пер., 19
от 2000 ₽
3 января суббота
19:00
Пространство «Едва знакомы» Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 3000 ₽
31 января суббота
20:00
Особняк Лемана Москва, Гороховский пер., 19
от 2000 ₽

Фотографии

Урод Урод Урод Урод Урод

