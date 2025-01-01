Спектакль Урфин Джюс, или Тайна трех камней

Продолжение истории «Волшебник Изумрудного города»

Добро пожаловать в сказочный мир Элли и её друзей в спектакле «Урфин Джюс, или Тайна трёх камней» — продолжении знаменитой истории «Волшебник Изумрудного города». В этой новой главе знакомые персонажи вновь оказываются в центре захватывающих событий.

Сюжет спектакля переносит нас в страну, где герои, уже обретшие себя, снова объединяются для борьбы со злом. Урфин Джюс, коварный и хитрый, стремится использовать магические камни, чтобы подчинить себе волшебную страну. Но на пути у него стоят отважные и обаятельные герои, которые, как и прежде, готовы бороться за добро и справедливость.

Спектакль наполнен музыкой, юмором и волшебством, создавая атмосферу, где каждый ребенок и взрослый почувствует себя частью этой удивительной истории. На сцене развернётся яркая и поучительная сказка, которая напоминает: не нужно бояться, ведь добро всегда побеждает!

Присоединяйтесь к нашим героям в их новом приключении и откройте для себя мир, где смелость и дружба способны преодолеть любые преграды.