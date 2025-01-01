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Урфин Джюс, или Тайна трех камней
Киноафиша Урфин Джюс, или Тайна трех камней

Спектакль Урфин Джюс, или Тайна трех камней

Постановка
Театральный центр «За Черной речкой» 6+
Продолжительность 1 час 45 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Продолжение истории «Волшебник Изумрудного города»

Добро пожаловать в сказочный мир Элли и её друзей в спектакле «Урфин Джюс, или Тайна трёх камней» — продолжении знаменитой истории «Волшебник Изумрудного города». В этой новой главе знакомые персонажи вновь оказываются в центре захватывающих событий.

Сюжет спектакля переносит нас в страну, где герои, уже обретшие себя, снова объединяются для борьбы со злом. Урфин Джюс, коварный и хитрый, стремится использовать магические камни, чтобы подчинить себе волшебную страну. Но на пути у него стоят отважные и обаятельные герои, которые, как и прежде, готовы бороться за добро и справедливость.

Спектакль наполнен музыкой, юмором и волшебством, создавая атмосферу, где каждый ребенок и взрослый почувствует себя частью этой удивительной истории. На сцене развернётся яркая и поучительная сказка, которая напоминает: не нужно бояться, ведь добро всегда побеждает!

Присоединяйтесь к нашим героям в их новом приключении и откройте для себя мир, где смелость и дружба способны преодолеть любые преграды.

Режиссер
Александр Иовлев
В ролях
Владимир Антипов
Александра Байраковская
Юлия Каим
Роман Рольбин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Театральный центр «За Черной речкой» Санкт-Петербург, Богатырский просп., 4
12:00 от 1500 ₽

Фотографии

Урфин Джюс, или Тайна трех камней Урфин Джюс, или Тайна трех камней Урфин Джюс, или Тайна трех камней Урфин Джюс, или Тайна трех камней Урфин Джюс, или Тайна трех камней Урфин Джюс, или Тайна трех камней Урфин Джюс, или Тайна трех камней

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