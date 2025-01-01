Urban Jazz Experiment: Переплетение Хип-Хопа и Джаза

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, где живой звук интеллигентного хип-хопа встречается с джазовой импровизацией. Представляем Urban Jazz Experiment – новаторский коллектив, который переосмысляет бессмертные хиты эпохи J Dilla, A Tribe Called Quest, De La Soul, Mos Def и других легенд.

Что такое Urban Jazz Experiment?

Urban Jazz Experiment – это свежее дыхание для поклонников золотой эры хип-хопа и ценителей качественного живого джаза. Музыканты объединяют два жанра, создавая уникальный и захватывающий звуковой опыт, где прошлое встречается с настоящим, а улица – с джаз-клубом.

Состав коллектива

Филипп Терацуян : Контрабас

: Контрабас Элина Келешян : Клавишные

: Клавишные Максим Кабальскис : Барабаны

: Барабаны Владимир Чен (Chensky) : Диджей

: Диджей Борис Казаков (Kazak): MC

Не упустите шанс!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального эксперимента. Urban Jazz Experiment обещает создать неповторимую атмосферу, где каждый зритель сможет насладиться живым исполнением и уникальной интерпретацией классических треков. Откройте для себя новое звучание и погрузитесь в мир, где джаз и хип-хоп сливаются в единое целое!