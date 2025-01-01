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Urban Jazz Experiment
Киноафиша Urban Jazz Experiment

Urban Jazz Experiment

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Urban Jazz Experiment: Переплетение Хип-Хопа и Джаза

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, где живой звук интеллигентного хип-хопа встречается с джазовой импровизацией. Представляем Urban Jazz Experiment – новаторский коллектив, который переосмысляет бессмертные хиты эпохи J Dilla, A Tribe Called Quest, De La Soul, Mos Def и других легенд.

Что такое Urban Jazz Experiment?

Urban Jazz Experiment – это свежее дыхание для поклонников золотой эры хип-хопа и ценителей качественного живого джаза. Музыканты объединяют два жанра, создавая уникальный и захватывающий звуковой опыт, где прошлое встречается с настоящим, а улица – с джаз-клубом.

Состав коллектива

  • Филипп Терацуян: Контрабас
  • Элина Келешян: Клавишные
  • Максим Кабальскис: Барабаны
  • Владимир Чен (Chensky): Диджей
  • Борис Казаков (Kazak): MC

Не упустите шанс!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального эксперимента. Urban Jazz Experiment обещает создать неповторимую атмосферу, где каждый зритель сможет насладиться живым исполнением и уникальной интерпретацией классических треков. Откройте для себя новое звучание и погрузитесь в мир, где джаз и хип-хоп сливаются в единое целое!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 30 августа
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
22:00 от 1000 ₽

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