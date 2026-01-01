УралЮСО и Вадим Плуталов

Приглашаем вас на незабываемый музыкальный вечер, в котором прозвучит богатая палитра французской музыки XIX века. Концерт станет настоящей встречей эпох — от лиричных мелодий романтизма до смелых экспериментов модерна, от ярких эмоций до умиротворяющего импрессионизма.
Юные музыканты оркестра прекрасно понимают, как важно сохранять дух новаторства и мечты, и с лёгкостью вместят целый век музыки в один вечер. Каждый из них знает, как сохранить даже самую маленькую ноту в этом музыкальном потоке.
На сцене выступят:
Не упустите возможность насладиться великолепными произведениями и уникальными интерпретациями в исполнении талантливых юных музыкантов!