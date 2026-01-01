УралЮСО и Вадим Плуталов

Музыкальный вечер с Уральским юношеским симфоническим оркестром

Приглашаем вас на незабываемый музыкальный вечер, в котором прозвучит богатая палитра французской музыки XIX века. Концерт станет настоящей встречей эпох — от лиричных мелодий романтизма до смелых экспериментов модерна, от ярких эмоций до умиротворяющего импрессионизма.

Программа концерта

Золотарёв. Соната № 2 (оркестровка А. Шабурова)

Золотарёв. Концертная симфония № 1 для баяна с оркестром

Шостакович. Симфония № 1

Юные музыканты оркестра прекрасно понимают, как важно сохранять дух новаторства и мечты, и с лёгкостью вместят целый век музыки в один вечер. Каждый из них знает, как сохранить даже самую маленькую ноту в этом музыкальном потоке.

Участники концерта

На сцене выступят:

Уральский юношеский симфонический оркестр

Антон Шабуров (дирижёр)

Вадим Плуталов (баян)

Эльвира Архангельская

Не упустите возможность насладиться великолепными произведениями и уникальными интерпретациями в исполнении талантливых юных музыкантов!