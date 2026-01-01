Оповещения от Киноафиши
УралЮСО и Вадим Плуталов
Киноафиша УралЮСО и Вадим Плуталов

УралЮСО и Вадим Плуталов

0+
Возраст 0+

О концерте

Музыкальный вечер с Уральским юношеским симфоническим оркестром

Приглашаем вас на незабываемый музыкальный вечер, в котором прозвучит богатая палитра французской музыки XIX века. Концерт станет настоящей встречей эпох — от лиричных мелодий романтизма до смелых экспериментов модерна, от ярких эмоций до умиротворяющего импрессионизма.

Программа концерта

  • Золотарёв. Соната № 2 (оркестровка А. Шабурова)
  • Золотарёв. Концертная симфония № 1 для баяна с оркестром
  • Шостакович. Симфония № 1

Юные музыканты оркестра прекрасно понимают, как важно сохранять дух новаторства и мечты, и с лёгкостью вместят целый век музыки в один вечер. Каждый из них знает, как сохранить даже самую маленькую ноту в этом музыкальном потоке.

Участники концерта

На сцене выступят:

  • Уральский юношеский симфонический оркестр
  • Антон Шабуров (дирижёр)
  • Вадим Плуталов (баян)
  • Эльвира Архангельская

Не упустите возможность насладиться великолепными произведениями и уникальными интерпретациями в исполнении талантливых юных музыкантов!

Купить билет на концерт УралЮСО и Вадим Плуталов

Март
12 марта четверг
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 600 ₽

