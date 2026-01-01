Уральское дело. Открытая запись подкаста «Дневники Лоры Палны»

Криминальные истории с юмором в Екатеринбурге

Столицу Урала ожидает встреча с мастерами убойного юмора! Журналисты Митя Лебедев и Маша Погребняк, ведущие популярного подкаста «Дневники Лоры Палны», вновь порадуют зрителей своим уникальным стилем. В этот раз они выступят вживую, чтобы разбирать настоящие преступления и анализировать причины человеческой жестокости.

Ирония и анализ

На сцене ждут захватывающие дела, которые сложно назвать простыми. Уникальность их подхода заключается в том, что, даже обсуждая мрачные темы, ведущие не забывают об иронии и юморе. Зрителей ждут крепкие истории, как уральская сталь, и закрученные сюжеты, которые обязательно поднимут настроение.

Автограф-сессия и шутки

По завершении представления у зрителей будет возможность поучаствовать в автограф-сессии. Это отличный шанс не только получить автографы, но и продолжить сеанс антитревожной терапии, общаясь с любимыми ведущими.

Билеты на грани распродажи

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного вечера! Билеты разлетаются, как горячие пирожки, так что стоит поторопиться и забронировать места заранее.

